Il nuovo focus di Huawei? Data Center, strade smart e altro

Huawei vuole diversificare le proprie attività, spostando l'attenzione su data center, autostrade, industria solare e molto altro ancora.

Huawei: quattro nuove divisioni per diversificare le attività

Il colosso cinese di Ren Zhengfei ha appena creato quattro nuove business unit nel tentativo di diversificare le sue operazioni commerciali. La società sta spostando l'attenzione su altri campi poiché le sanzioni statunitensi hanno avuto un impatto sui suoi principali business.

Secondo un rapporto SCMP, il colosso tecnologico cinese sta diversificando la sua attività a causa delle sanzioni commerciali statunitensi che hanno paralizzato l'attività degli smartphone, mentre le pressioni dall'ovest hanno un impatto anche sul suo business delle telecomunicazioni.

Ora, le nuove unità sono focalizzate sui prodotti e servizi di trasformazione digitale. Questi sono rivolti alle dogane e ai porti. Inoltre, il marchio sta anche lavorando a tecnologie che ridurranno il consumo energetico dei data center, sistemi intelligenti per le autostrade e anche per l'industria fotovoltaica.

Secondo i documenti firmati dal fondatore e amministratore delegato di Huawei, i funzionari scelti per guidare le nuove unità aziendali sono stati selezionati tra candidati interni, come confermato da un portavoce dell'azienda. Il fondatore ha aggiunto che “Operando come legioni indipendenti, [le nuove unità] rompono i confini organizzativi esistenti [in Huawei] in modo che possano raccogliere rapidamente risorse e migliorare l'efficienza. [Ciascuna di queste unità] dovrebbe approfondire un campo, essere responsabile del suo successo aziendale e produrre più “cibo” per l'azienda“.

Uno dei dirigenti include Xun Su, un funzionario che lavora con l'azienda da oltre 20 anni. Ora è responsabile della nuova unità doganale e portuale. Allo stesso modo, Yang Yougui, ex presidente dell'ufficio regionale di Huawei per il Medio Oriente, ora guida l'unità di efficienza energetica del data center, mentre Ma Yue e Chen Guoguang sono ora i capi rispettivamente delle unità fotovoltaiche intelligenti e autostradali intelligenti.