Huawei: un dipendente svela che HarmonyOS 3.0 arriverà molto presto

IT Home News riferisce che, secondo un dipendente Huawei, HarmonyOS 3.0 dovrebbe essere ufficializzato nel giro di qualche settimana. Il produttore cinese avrebbe intenzione di annunciare la nuova versione del suo sistema operativo nel corso della Huawei Developer Conference, che si terrà il giorno 24 ottobre.

Sta arrivando Huawei HarmonyOS 3.0?

Come ben sappiamo, l'azienda ha dovuto rinunciare ai servizi di Google ed è quindi stata costretta a “reinventare” un suo personale sistema operativo per smartphone (anche se, per il momento, fortemente basato su Android). Anche HarmonyOS 2.0 è stato lanciato proprio durante la Huawei Developer Conference dello scorso anno, nel mese di settembre 2020.

Dopo il recente lancio del Nova 9, la società ha confermato che il numero di utenti ad aver eseguito l'aggiornamento ad HarmonyOS supera i 100 milioni. Il produttore, molto ottimista in tal senso, non esclude che la sua creatura possa superare i 300 milioni di utenti entro la fine dell'anno.

In molti si stanno giustamente chiedendo quando sarà possibile testare con mano le potenzialità questo sistema operativo anche in Italia ed in Europa. Supponiamo che i tempi siano maturi per espandere il bacino d'utenza, e proprio l'ufficializzazione di HarmonyOS 3.0 dovrebbe dare il via ad una più ampia distribuzione: confidiamo nell'ultimo trimestre di questo 2021.