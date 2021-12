Huawei: un'azienda difficile da battere!

Secondo Counterpoint Research, la quota di mercato della telefonia mobile nel terzo trimestre ha subito importanti cambiamenti. Vivo e OPPO rappresentano entrambi oltre il 20% del mercato, formando le prime due potenze. Le spedizioni cinesi di Huawei al sesto posto nel terzo trimestre sono diminuite del 77% su base annua e la sua quota di mercato è rimasta del solo 8%.

Huawei è leader nel settore dei device 5G in Cina

A questo proposito, molte persone potrebbero pensare che il colosso cinese abbia sostanzialmente perso la sua attività di telefonia mobile. Tuttavia, ciò che è meno noto è che la posizione di Huawei nel mercato della telefonia mobile 5G è ancora difficile da battere. Nel terzo trimestre del 2021, la quota di terminali con modem 5G nel mercato cinese ha continuato ad aumentare, raggiungendo il 27,4%.

In termini di quota di mercato del marchio, quella dell'OEM cinese ha raggiunto il 30,7%, con un leggero calo rispetto al secondo trimestre. Tuttavia, questo è ancora sufficiente per l'azienda per posizionarsi al primo posto nel mercato cinese. In altre parole, il 30% di tutti i telefoni 5G in Cina sono device Huawei.

Si evince poi che le quote di mercato dei P40, Mate30 e Mate40 Pro rimangono nell'elenco dei prime dieci gadget 5G al mondo. Per ogni 100 telefoni cellulari 5G, 13 sono i prodotti Huawei. Inoltre, il nova7 è al terzo posto con una quota di mercato del 3,2%, con i primi due iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max in cima. La serie Nova è stata amata dagli utenti sin dal suo debutto.

Molte persone in Cina vogliono provare HarmonyOS. Android e iOS sono sistemi operativi stranieri e vogliono sentire cosa può offrire il proprio sistema interno. Le statistiche mostrano che un buon numero di nuovi utenti Huawei in Cina sta comprando un device del marchio locale per provare il software.

Ricoridamo ha rilasciato ufficialmente il sistema il 2 giugno. Nella prima settimana, il 9 giugno, questo sistema contava già oltre 10 milioni di utenti.

A partire dal 13 settembre, gli utenti di HarmonyOS hanno ufficialmente superato i 100 milioni. Entro il 27 settembre, gli utenti erano aumentati a 120 milioni. All'inizio di questo mese, invece, il software del colosso di Ren Zhengfei contava oltre 150 milioni di utenti in Cina.