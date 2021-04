Secondo quanto si apprende in queste ore da un recente leak, sembra che il colosso della tecnologia Huawei lancerà diversi prodotti a maggio, anche se gli smartphone della serie P50 sembrano essere stati rinviati a giugno.

Huawei non molla la presa e ci spera ancora

Huawei, che sta affrontando molti problemi nel settore delle telecomunicazioni e degli smartphone, non ha intenzione di arrendersi. arrende. La società si sta ora concentrando sull’espansione della sua gamma di prodotti in altre categorie per ristabilirsi.

Recentemente, è stato rivelato da un leaker cinese (tramite il portale di ITHome) che la compagnia dovrebbe presentare alcuni nuovi prodotti a maggio di quest’anno, inclusi i nuovi auricolari semi-in-ear denominati FreeBuds 4, un nuovo dispositivo informatico e un nuovo orologio smart per bambini.

Huawei dovrebbe anche lanciare la serie di smartphone di punta P50 e il tablet di punta MatePad Pro 2. Si vocifera che il lancio di questi due gadget sia stato posticipato e che saranno svelati a giugno di quest’anno.

Tuttavia, si dice che entrambi i prodotti non verranno lanciati contemporaneamente. Huawei lancerà prima la serie P50 di smartphone di punta e solo in seguito verrà lanciato il MatePad Pro 2, che dovrebbe essere messo in vendita a settembre. Entrambi arriveranno con HarmonyOS della società, noto anche come sistema operativo HongMengOS.

Al contrario, un altro rapporto afferma che il tablet premium potrebbe essere lanciato il 20 aprile alla fine di questo mese. Questo è lo stesso giorno in cui Apple ha programmato il suo evento di lancio in cui dovrebbero debuttare i nuovi modelli di iPad Pro.

L’espansione dell’azienda non si limita all’hardware. Wang Chenglu, presidente del dipartimento software aziendale consumer di Huawei e direttore del dipartimento AI, ha rivelato che HarmonyOS sarà disponibile al pubblico a giugno e inizierà anche a distribuire il software su diversi smartphone. L’azienda punta ad avere 300 milioni di dispositivi con il nuovo sistema operativo.

Per quanto riguarda il debutto dei terminali di maggio, si dice che le FreeBuds 4 saranno vendute in tre opzioni di colore: bianco, argento e rosso. Nel comparto PC, la società dovrebbe presentare dei portatili convertibili. Per sapere cosa ha intenzione di presentare Huawei dovremo aspettare l’evento di lancio il mese prossimo.

