Huawei si sta preparando per il lancio del suo nuovo tablet. La società presenterà il nuovo dispositivo nel corso di un evento che terrà il 20 aprile 2021, che è anche lo stesso giorno in cui Apple terrà il suo prossimo show speciale.

Huawei: cosa sappiamo del nuovo tablet?

Secondo un rapporto di NotebookCheck, il gigante di Cupertino ha recentemente rivelato la data in cui annuncerà presto nuovi prodotti. In questo caso, si prevede che l’azienda commercializzerà i nuovi modelli di iPad e ci si aspetta anche l’arrivo dei famigerati AirTag. Non di meno, dovrebbero far la loro comparsa anche gli auricolari next-gen AirPods 3.

Tuttavia, sembra che Huawei stia anche cercando di presentare il suo nuovo tablet nello stesso giorno. Questo scontro di date potrebbe essere fatto apposta, con il gigante tecnologico cinese estremamente fiducioso sul suo prossimo tablet.

Il terminale in arrivo potrebbe essere il MatePad Pro 2 che si vocifera che possa arrivare con all’interno un processore Kirin 9000. Questo tablet potrebbe avere anche un ampio display OLED da 12,2 pollici di Samsung insieme al supporto per la rete 5G. In particolare, il device potrebbe essere commercializzato con HarmonyOS fuori dagli schemi. Per chi non lo sapesse, si tratta di un sistema operativo proprietario sviluppato dal produttore cinese di elettronica di consumo. Questo software potrebbe essere esclusivo per il mercato cinese.

Sfortunatamente, i dettagli più fini relativi a MatePad Pro 2 sono attualmente sconosciuti. Inoltre, dovremmo attendere l’evento del 20 aprile per saperne di più su entrambe le conferenze di lancio. Quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni, poiché copriremo gli eventi e offriremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Non sappiamo però se il gadget di Huawei possa arrivare anche nel mercato nostrano; ci sono molti dubbi a riguardo, anche considerando il destino dei futuri smartphone top di gamma e l’attuale carenza di chipset premium. Voi cosa ne pensate?

Huawei

Tablet