Huawei: stanno arrivando dei nuovi top di gamma... con il 5G

Un paio di telefoni Huawei con i numeri di modello NOH-AN50 e ABR-AL60 hanno appena superato la certificazione 3C e si dice che entrambi siano “derivati” di Huawei P50 e Mate 40 e che dispongano di un elemento davvero particolare e insolito (per il brand): il modem 5G.

Huawei: come fanno ad avere il 5G i nuovi device?

Se andiamo con ordine, ricordiamo che il colosso cinese di Ren Zhengfei non ha rilasciato dei flagship con il supporto alle reti di quinta generazione a causa dei ban e delle restrizioni emesse dal governo statunitense. Ecco perché la notizia dell'arrivo di nuovi flagship (mica tanto nuovi, però…) con modem 5G desta scalpore e ha una rilevanza mondiale. Come avrà fatto ad accedere a questa feature?

Le informazioni provengono dal blogger “Chrysanthemum Pictures Fans” su Weibo che ha anche pubblicato una serie di screenshot provenienti dal portale per la certificazione 3C che provano il tutto. Le immagini dimostrano che entrambi i dispositivi supporteranno una ricarica rapida fino a 66 W.

Un nuovo evento del brand asiatico è previsto per la fine del mese di marzo; in quella data, Huawei svelerà una serie di prodotti davvero interessanti, tablet compresi. Potremmo vedere, in quella data, anche queste particolari iterazioni speciali degli ultimi top di gamma cinesi.

L'azienda ha recentemente lanciato il suo primo telefono pieghevole a conchiglia chiamato P50 Pocket. All'inizio di questo mese, il telefono e il suo fratello non pieghevole chiamato P50 Pro sono stati messi in vendita nel mercato globale, con prezzi che partivano da € 1.199 ($ ​​1.371).

Il Mate 40 invece, è stato lanciato nell'ottobre 2020 insieme alla sua variante Pro ed è arrivato con specifiche quasi al top della gamma, con il clou della sua configurazione a tripla fotocamera che è stata sviluppata insieme a Leica.

Nelle notizie correlate sappiamo che la compagnia sta diversificando i suoi business per cercare di sopravvivere, ma l'ambito consumer resta ancora da valutare. Per ora, le altre aziende stanno lottando per colmare il vuoto lasciato da Huawei.