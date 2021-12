Huawei: stanno arrivando i chipset 5G "Made in China"

Il gigante manifatturiero cinese Huawei stava andando abbastanza bene nel mercato degli smartphone. Nonostante i problemi avuti con i ban, l'azienda stava ancora vendendo ingenti quantità di device ed era persino destinata a diventare il più grande marchio di smartphone al mondo. Quindi, gli Stati Uniti hanno colpito l'azienda con una serie di sanzioni che hanno paralizzato il business della telefonia mobile del marchio. Attualmente, la società non può acquistare alcuna tecnologia relativa al 5G da un'azienda americana; non può nemmeno acquistare questa feature da società non americane che utilizzano però tecnologia statunitense.

La soluzione di Huawei per superare la crisi

Alcuni giorni fa, Derek Yu, presidente del settore consumer di Huawei in Europa centrale e orientale, Nord Europa e Canada, ha rilasciato un'intervista ai giornalisti. Parlando del futuro sviluppo dei telefoni cellulari di punta nel mercato europeo, il dirigente ha affermato che Huawei continuerà a investire nei telefoni cellulari di punta, in particolare negli schermi pieghevoli.

Ha rivelato che il Centro di ricerca e sviluppo di Shanghai sta studiando soluzioni di chip 5G e il supporto del telefono cellulare di punta di Huawei per il 5G tornerà presto sui device del marchio.

La mancanza del modem per le reti di quinta generazione nella serie P50 ha collegamenti con l'embargo sui chip a radiofrequenza. Non è chiaro se la soluzione dello Shanghai Research Center sia incentrata su questo. Inoltre, Derek Yu conferma che il nuovo Mate 50 è in arrivo. Questo smartphone arriverà nel 2022.

Sebbene la soluzione con chip 5G di Huawei sia in arrivo, per ora non abbiamo alcuna data o anno specifico. La parola “presto” in questo contesto potrebbe significare alcuni anni perché lo sviluppo di chip non è un compito facile.

Inoltre, il nova 9, lanciato di recente in Europa, è dotato del sistema EMUI basato su Android 11. Tuttavia, l'azienda sottolinea che HarmonyOS arriverà in Europa il prossimo anno.