Huawei presenta il Super Device per lo Smart Office

Al Mobile World Congress di Barcellona, Huawei ha appena annunciato il Super Device per lo Smart Office, una funzionalità che migliora notevolmente la connettività e la collaborazione tra i terminali supportati.

Questa feature serve per creare un'ecosistema in casa Huawei davvero innovativo, al fine di consentire un'esperienza d'uso super connessa e smart; troviamo cinque scenari cardine: Health&Fitness, Easy Travel, Smart Office, Entertainment, Smart Home.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei CBG Italia, ha così definito il tutto:

Il Super Device è un concetto che va oltre le singole funzionalità dei prodotti dell’ecosistema. Frutto dell’impegno degli ultimi anni di R&S, il Super Device è una soluzione che porta l’esperienza dei singoli device Huawei al massimo, per andare incontro alle rinnovate esigenze dei consumatori in diversi scenari di vita. Una collaborazione così integrata tra hardware e software, e tra dispositivi diversi, permette un’esperienza di smart office completa. Huawei si muove velocemente per fornire ai professionisti i giusti mezzi per soddisfare le modalità di lavoro del futuro, preannunciando un nuovo approccio che richiederà l'integrazione totale di tutti i dispositivi per liberare la creatività e comunicare meglio.