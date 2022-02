Huawei Mate 50 esiste davvero e arriva a luglio (RUMOR)

L'anno scorso, Huawei ha rilasciato solo una linea di punta: la serie P50. Questa è stata la prima volta che l'azienda non ha tenuto un doppio evento di lancio di terminali premium in un solo anno. Pertanto, non abbiamo avuto la line-up Mate 50.

Ora, l'ultimo rumor proveniente dal vicepresidente del dipartimento marketing strategico di Huawei Consumer Business Group, Li Changzhou, ha confermato che esiste un flagship chiamato Huawei Mate 50 e arriverà sicuramente, ma non per il momento.

Huawei Mate 50: ecco cosa ha detto un dirigente

Li ha fatto questa osservazione dopo che alcuni utenti su Weibo hanno avviato una discussione sull'eventuale presentazione della serie Mate 50 quest'anno. Il risultato di questa discussione ci ha portato qui con la risposta corrispondente.

Tuttavia, il funzionario non ha rivelato alcun dettaglio in merito alle specifiche o alla data di debutto esatta del dispositivo. D'altra parte, alcuni rapporti ipotizzano che potremmo assistere alla presentazione della serie Mate 50 da qualche parte nel luglio di quest'anno, ma finora non sono disponibili informazioni ufficiali.

Huawei Mate 50: facciamo il punto

È stato riferito che Mate 50 Pro continuerà a offrire una qualità della fotocamera notturna superiore e avrà un nuovo design. D'altra parte, sarà una versione migliorata rispetto al P50 Pro.

Quindi, finora non abbiamo alcun dettaglio sullo stato attuale dei progressi della catena di approvvigionamento del colosso di Ren Zhengfei, ma potremmo aspettarci che Mate 50 Pro presenterà la seconda generazione di processori Qualcomm Snapdragon serie 8 di seconda generazione, anche se saranno privi del modem 4G per il momento a causa del problema del componente RF.

La società fornirà nei prossimi mesi nuovi dettagli sulla maggior parte delle specifiche di questo smartphone. Cosa ne pensate? Potrebbe attraversi un simil gadget?

Non sappiamo però se questo terminale possa disporre, anche da noi, del sistema operativo HarmonyOS 3.0 o se vanterà, ancora una volta, Android AOSP con skin EMUI in cima ma senza i servizi Google. Vi terremo aggiornati.