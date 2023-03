Huawei P60 Pro: avrà la Dynamic Island come iPhone 14 Pro

Stando a quanto osserviamo in rete in queste ore, scopriamo che il futuro flagship Huawei P60 Pro dell’azienda cinese un tempo numero uno del mercato, disporrà di una sorta di Dynamic Island come quella di iPhone 14 Pro.

In queste ore abbiamo appreso che la società svelerà i nuovi top di gamma nel corso di un evento dedicato previsto per oggi. Ovviamente ci sarà un debutto solo asiatico e all’interno della conferenza vedremo i terminali della linea P60 e i foldable Mate X3.

Huawei P60 Pro: come funzionerà l’isola dinamica?

Grazie ad un leak trapelato su Weibo, vediamo che la serie P60 di Huawei è prossima al rilascio. Possiamo vedere come sarà fatto il device grazie ad uno schizzo prototipale appena emerso online. Inoltre, in questi mesi abbiamo visto molti rendering e perfino le custodie in silicone dei dispositivi in questione.

La caratteristica più bizzarra di questo smartphone (P60 Pro) sarà proprio il foro a forma di pillola presente sul pannello anteriore. Questo dovrebbe presentare i sensori per la profondità e per la fotocamera selfie. Inoltre, si dice che sarà una pillola dinamica come il nuovo notch 2.0 di casa Apple. Inoltre, il gadget presenterà il sistema operativo HarmonyOS 3.1.

Dal disegno vediamo anche che lo smartphone presenterà i bordi curvi su entrambi i lati e che il display sarà un’unità da 6,6 pollici OLED (costruita da BOE) con risoluzione 2K. Sotto la scocca, Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm (senza modulo 5G), RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0.

Non mancherà il telefono avrà un comparto fotografico XMAGE 2.0 con tre lenti a bordo. Il sensore principale sarà un Sony IMX888 da 50 Mega, unito ad un’ultrawide Sony IMX858 da 50 Mpx e da un teleobiettivo OMnivision OV64B da 64 Megapixel con zoom ottico 3.5X.

Non sappiamo quando arriverà in Europa; nell’attesa, vi consigliamo il P50 Pro a 719,00€ su Amazon.

