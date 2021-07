Per ragioni ben note, dal 15 settembre dello scorso anno, la catena di approvvigionamento di Huawei ha seri problemi. Poiché la maggior parte dei fornitori stranieri non può più commercializzare con il colosso di Ren Zhengfei, l'azienda ora può fare affidamento solo sui produttori cinesi.

Huawei P50: facciamo il punto

Per questo motivo anche la tanto attesa serie P50 ha subito molti ritardi. Secondo i rapporti, la gamma di flagship in arrivo ha già prototipi e materiali per i negozi offline. Ciò implica che la line-up di device di punta arriverà questo mese. Secondo il leakster Weibo, @菊厂影业Fans, la gamma di prodotti premium dell'OEM cinese sarà conveniente ma di pregio. Afferma inoltre che questi dispositivi verranno lanciati il ​​29 luglio.

Questa nuova serie Huawei avrà due versioni: la variante 4G e quella con modem 5G. Tuttavia, è meglio che i fan non abbiano aspettative troppo alte. Ci sono anche segnalazioni secondo cui i nuovi P50 raggiungeranno solo il mercato cinese.

Dalle notizie precedenti, la serie P50 di Huawei disporrà di un design simile a quello di Honor 50 che è stato appena rilasciato il mese scorso. Presenterà una multi-camera a doppio anello sul retro. Questo smartphone potrebbe anche essere dotato di una fotocamera principale IMX707 f/1.8. La lunghezza focale dovrebbe essere di 18 ~ 125 mm e può raggiungere l'equivalente di uno zoom ottico 5x.

I diversi modelli di questa serie saranno dotati di pannelli di diverse dimensioni. La versione standard utilizzerà una soluzione a schermo piatto di Visionox, mentre la versione Pro+ adotterà l'ultimo display curvo quadruplo di BOE. Inoltre, il modello Pro verrà fornito con un design dello schermo iperboloide ibrido.

A parte questi tre modelli, non ci sono segnalazioni su altri modelli di questa line-up. Non mancherà il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo e due speaker nella parte superiore e inferiore.

