L'ultima indiscrezione trapelata online sul Huawei P50 ci fornisce nuovi dettagli sul pannello presente a bordo; il device disporrà di un pannello con risoluzione 2.5K e avrà una selfiecam incastonata in un foro posto al centro dello schermo.

Huawei P50: cosa sappiamo del modello di punta?

Huawei ci ha offerto un primo sguardo al P50 il mese scorso; tuttavia, l'azienda deve ancora lanciare ufficialmente la serie di smartphone di punta. Ora, un nuovo leak ha rivelato alcuni dettagli riguardanti il ​​display e altre caratteristiche della prossima line-up di flagship. Secondo il blogger @数码闲聊站, il P50 Pro di fascia alta del gigante tecnologico cinese presenterà uno schermo con un foro posto al centro della parte superiore. Apparentemente questo display avrà una risoluzione di 1224 x 2696 px o 2,5 K con proporzioni 20: 9. L'informatore ha anche aggiunto che il prossimo telefono di punta arriverà con il supporto per le reti 5G e Wi-Fi 6 Plus, sebbene queste funzionalità avrebbero dovuto essere incluse a prescindere. Purtroppo, a causa dei ban statunitensi, la cosa non è più così scontata.

La fuga di notizie apparentemente arriva da uno screenshot che è stato condiviso in un commento su Weibo, noto sito Web di microblogging cinese, da un funzionario dell'azienda. Il dirigente in questione è Bruce Lee, vicepresidente della linea di prodotti smartphone di Huawei. Al momento, i dettagli più fini riguardanti lo smartphone sono attualmente sconosciuti e il marchio deve ancora rivelare anche la data di lancio della serie. In precedenza la compagnia aveva segnalato la presunta data di lancio: il 29 luglio 2021.

Parlando dei telefoni, la serie P50 dovrebbe essere alimentata dal chipset Kirin 9000 basata su un nodo a 5 nm per il mercato interno e dal chipset di punta Qualcomm Snapdragon 888 per alcuni modelli pensati per i mercati esteri. Tenete presente che questo è ancora solo un report non confermato, quindi vi consigliamo di prenderlo con “un pizzico di sale” e di restare connessi per ulteriori informazioni in merito.

