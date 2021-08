Huawei Nova Y60 è appena stato lanciato sul mercato; il device dispone di un display HD da 6,6 pollici, fotocamera tripla da 13 MP e batteria da 5.000 mAh.

Huawei Nova Y60: le specifiche tecniche del budget phone

Il nuovo low-cost di Huawei si chiama Nova Y60 ; è appena stato presentato in Sud Africa. È uno smartphone di fascia media che è arrivato con specifiche chiave interessanti: tre sensori fotografici, una grande memoria interna e una batteria molto capiente. Ecco tutte le informazioni su specifiche, caratteristiche e prezzi del device.

Il Nova Y60 misura 165,26 x 76,02 x 9,2 mm e pesa 185 grammi. È dotato di uno schermo TFT LCD IPS da 6,6 pollici che produce una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel. Una fotocamera da 8 megapixel con apertura f/2.0 si trova nella tacca a goccia del display.

Il modulo fotocamera squadrato disponibile sulla back cover vede la presenza di una fotocamera principale da 13 megapixel con apertura f/1.8, una lente ultra-wide da 5 megapixel, un assistente di profondità da 2 megapixel e un'unità flash LED.

Il Nova Y60 viene spedito con Android 11 basato su EMUI 11.0.1 ed è alimentato dal chip Helio P35. Il dispositivo offre 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione e uno slot per schede microSD. È supportato da una batteria da 5.000 mAh. Curiosamente, non vi è HarmonyOS a bordo.

L'Y60 ha anche un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale. Per gli audiofili, sappiate che vanta la tecnologia audio Histen 6.1. Il dispositivo offre altre funzionalità interessanti come il supporto dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

L'Huawei Nova Y60 ha un prezzo di 3.099 ZAR (~$207) in Sud Africa. È disponibile nei colori Black e Crush Green. Non si sa se questo dispositivo sarà reso disponibile in altri mercati. Staremo a vedere.

