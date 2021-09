È stato segnalato che Huawei sta pianificando di lanciare i nuovi smartphone facenti parte della serie Nova di prossima generazione, i Nova 9, nei giorni a venire. Ora, la società ha confermato ufficialmente che i terminali saranno svelati il 23 settembre.

Huawei Nova 9 Series: i device arrivano il 23 settembre, ufficiale

Il poster condiviso dalla società indica che i rumor che abbiamo appreso sul device sono tutti veritieri; di fatto, sembra che ci sia una finitura sfumata per la back cover e che il modulo della fotocamera sia posizionato nell'angolo in alto a destra.

Huawei di solito deve affrontare problemi di disponibilità per i suoi smartphone, ma questa volta non sarà così poiché secondo quanto riferito in rete, sembra che il gigante della tecnologia cinese abbia preparato scorte sufficienti per la serie Nova 9 prossima al debutto. Apparentemente, lo stock sembra essere maggiore di quello della serie P50 che è stata precedentemente lanciata dalla società.

Lo smartphone è stato recentemente certificato dall'ente cinese 3C e dal TENAA, rivelando alcune specifiche e caratteristiche chiave. Il telefono, che porta il numero di modello RTE-AL00, è dotato di un display OLED con un sensore di impronte digitali in-display.

È probabile che venga alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Si dice che il dispositivo supporti solo la connettività 4G e non le reti di quinta generazione. Ma c'è la possibilità che la società possa lanciare una variante 5G in un secondo momento.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo avrà una configurazione quad-camera sul retro mentre lo snapper frontale sarà alloggiato in un foro a forma di pillola nella parte superiore dello schermo. Per quanto riguarda il software, è stato confermato che il device eseguirà HarmonyOS, probabilmente con il supporto per le app Android.

Si dice che il Nova 9 sia alimentato da una batteria da 4.500 mAh, mentre la variante Pro della gamma sarà dotata di una batteria da 4.000 mAh. Entrambi i prodotti della line-up 2021 dovrebbero godere della fast charge da 66W.

Ci aspettiamo di saperne di più sulle specifiche e le funzionalità nei prossimi giorni, precisamente con l'avvicinarsi della data di lancio.

