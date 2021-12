Huawei mostra il VERO rivale del Samsung Galaxy Z Flip3

Questo è il pieghevole Huawei P50 Pocket in tutto il suo splendore dorato. Sì, mancano ancora diversi giorni alla presentazione ufficiale dello stesso, ma oramai l'azienda lo ha mostrato in lungo e largo per attirare a sé un po' di hype… e dobbiamo ammettere che è riuscita alla grande nel suo intento.

Cosa sappiamo del nuovo Huawei P50 Pocket?

Il P50 Pocket è tutto pronto per diventare ufficiale il 23 dicembre in Cina. Il produttore cinese si è avventurato nel segmento dei foldable nel 2019. I pieghevoli Mate X e Mate Xs sfoggiavano un design pieghevole verso l'esterno. Quest'ultimo, che ha debuttato lo scorso anno, è arrivato con un'estetica simile a quella dello Z Fold3 di Samsung.

Il prossimo P50 Pocket debutterà come il primo telefono a conchiglia dell'azienda con pannello pieghevole in verticale, proprio come il Galaxy Z Flip3. Ecco uno sguardo alle immagini ufficiali che mostrano il P50 Pocket pieghevole in tutto il suo splendore dorato.

Le foto condivise da Harper's Bazaar, una rivista di moda, mostrano l'attrice cinese Guan Xiaotong che tiene in mano il flip phone. Le immagini danno una buona occhiata alla variante dorata del telefono a conchiglia. Sfortunatamente, le fotografie non rivelano il design del display.

Si può osservare che il terminale, essendo un dispositivo a conchiglia, sfoggerà un design pieghevole verticale. Sarà uno smartphone incentrato sulle donne in quanto, una volta piegato, apparirà come una piccola scatola per il trucco. Si può notare una trama unica sul retro, che gli conferirà un appeal premium.

Il pannello posteriore dell'Huawei P50 Pocket sembra ospitare due anelli. Il primo apparentemente include un'unità a tripla lente e un flash LED e il secondo sembra essere uno schermo secondario. Questo può essere utilizzato anche per scattare selfie utilizzando le ottiche posteriori.

Si ipotizza che il P50 Pocket possa anche essere disponibile in una variante bianca. Al momento non sono disponibili informazioni sulle specifiche del gadget in questione. Non sappiamo se e quando arriverà in Europa.