Huawei alla riscossa: il 23 dicembre sconvolgerà il mercato

Huawei P50 Pocket smartphone sarà il nuovo foldable del marchio; il suo debutto è appena stato confermato per il lancio il 23 dicembre. Con questo, la società lancerà ufficialmente il guanto di sfida alla rivale Samsung.

Huawei P50 Pocket: ecco le caratteristiche

Il colosso cinese ha annunciato che la società terrà un nuovo evento di lancio per svelare il suo nuovo smartphone di punta: Huawei P50 Pocket, il quale sembra essere un nuovo device pieghevole del marchio.

L'evento di lancio avrà luogo il 23 dicembre alle 15:30 (ora locale) in Cina. L'immagine del teaser conferma praticamente che il dispositivo in questione sarà uno foldable a conchiglia, probabilmente il famigerato Mate V di cui abbiamo sentito parlare finora.

L'immagine suggerisce che il prodotto avrà un design pieghevole verticale e potrebbe essere disponibile in almeno due opzioni di colore: bianco e oro. È probabile che questo sia lo stesso smartphone che ha fatto il giro del web con il moniker Huawei Mate V, caratterizzato da un design a conchiglia simile a quello della gamma Galaxy Z Flip di Samsung.

Le immagini trapelate di recente della cover del telefono in arrivo hanno rivelato che lo smartphone con design flip avrà due moduli circolari sul pannello posteriore nell'angolo in alto a sinistra per la configurazione fotografica, in un modo simile a quello che abbiamo visto sull'Huawei P50.

Al momento, non si sa molto sulle caratteristiche e le specifiche del prossimo pieghevole P50 Pocket, ma dato che il lancio è a pochi giorni di distanza, ci aspettiamo di saperne di più sul telefono attraverso perdite e teaser ufficiali.

Insieme al P50 Pocket, la società dovrebbe lanciare anche alcuni altri prodotti durante lo stesso evento il 23 dicembre in Cina Dovrebbe arrivare perfino lo smartwatch Watch D con il supporto per il monitoraggio della pressione sanguigna.