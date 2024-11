Huawei MatePad Pro 12,2: coupon esclusivo, guarda che sconto

Non il solito tablet. E non al solito prezzo. Non la solita esperienza, e nemmeno la solita spesa. Scegliere oggi un Huawei MatePad Pro 12,2, infatti, significa aprire a qualcosa di nuovo e, al contempo approfittare di un’offerta pre-Black Friday che anticipa gli sconti e apre il portone delle opportunità in anticipo sui tempi.

Partiamo dal prezzo, perché sta qui la novità più importante: ben 150 euro di sconto ESCLUSIVI per chi sta leggendo questo articolo e può quindi sfruttare il coupon ABMPAD151. Il risultato è che il coupon si somma agli omaggi disponibili in questi giorni e con 849€ ci si porta a casa il MatePad, la Huawei M-Pencil bianca di terza generazione, nonché il piano Huawei Care con estensione della garanzia di 12 mesi per il tablet.

Huawei MatePad Pro 12,2

Il punto forte del MatePad Pro 12,2 sta nel display e nella sua particolare superficie. Il risultato è infatti un device ideale per i professionisti dell’illustrazione e per artisti digitali, nonché per quanti vogliono prendere appunti e fare bozzetti grafici.

Il display rappresenta pertanto uno dei punti di forza del MatePad Pro 12.2. Huawei ha scelto un pannello OLED, con doppio strato elettroluminescente che consente una luminanza massima di circa 2000 nit e una tipica di oltre 900 nit. Questa configurazione permette un utilizzo perfetto in qualsiasi condizione di luminosità.

La finitura PaperMatte lo distingue ulteriormente: riduce i riflessi e simula una superficie simile alla carta, migliorando la visibilità anche in ambienti luminosi. Ideale per chi utilizza il tablet per disegnare o scrivere, il rivestimento opaco consente un’esperienza naturale, amplificata dall’uso della M-Pencil, che rende il display un piacere da usare per chi ama scrivere o disegnare. Il refresh rate di 144Hz garantisce fluidità nelle animazioni e nelle operazioni su schermo, contribuendo a un’esperienza di visione immersiva per attività come film, serie TV e gaming.

L’M-Pencil è il complemento perfetto per un display PaperMatte come quello del MatePad: con una latenza minima di soli 30 ms grazie alla tecnologia NearLink, che rende la connessione alla tavoletta praticamente istantanea e senza lag percepibile, il pennino va a completare un’esperienza di scrittura che vuol distinguersi. La penna, comoda e ben bilanciata, è progettata con dimensioni e peso simili a quelli di una normale matita, facilitando il passaggio per chi non è abituato ai dispositivi digitali.

Scrivere su un display opaco con la M-Pencil offre un feedback tattile molto naturale e preciso, ideale per disegni, appunti e attività creative. L’esperienza è tale da rendere l’uso della M-Pencil piacevole e intuitivo anche per chi non la utilizza abitualmente, facendo sentire la penna come una naturale estensione della mano.

Sotto la scocca, il MatePad Pro 12.2 monta un processore Kirin T91, accompagnato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Questo hardware garantisce prestazioni fluide per tutte le operazioni del quotidiano, anche con un uso intensivo. Il processore octa-core offre una buona potenza di calcolo per la maggior parte delle attività, e sebbene non sia il più adatto per gaming avanzato, è ideale per la grafica e le applicazioni creative. Il tablet, insomma, identifica molto bene il proprio target ed è pronto a mettere in campo un rapporto qualità/prezzo perfettamente bilanciato, soprattutto se un coupon interviene in modo drastico su accessori e costo finale.

Dotato di una batteria da 10.100 mAh, il MatePad Pro 12.2 offre un’ottima autonomia, che va da 10 a 14 ore a seconda dell’utilizzo. Questo rende il tablet ideale per lunghe sessioni di lavoro senza dover ricaricare frequentemente. La ricarica rapida a 100W consente di ricaricare completamente il dispositivo in meno di un’ora, una caratteristica rara per tablet di queste dimensioni. Anche se non è un’esigenza quotidiana come per gli smartphone, la ricarica rapida rappresenta un valore aggiunto che aumenta la versatilità del MatePad Pro 12.2.

La tastiera, infine, rende il tablet qualcosa di più completo e versatile, facilitando la digitazione oltre che la scrittura “a mano”. La Glide Keyboard è una cover-tastiera che, oltre a proteggere il dispositivo, integra uno slot per ricaricare e trasportare la M-Pencil. La tastiera è solida e maneggevole, con tasti che offrono un buon feedback tattile, rendendo il MatePad Pro 12.2 una valida alternativa al laptop per chi lavora in mobilità. Il trackpad integrato, sebbene piccolo, è preciso e comodo da usare, migliorando l’usabilità del dispositivo senza la necessità di alcun mouse a corredo.

L’offerta

Chi bussa alla porta delle opportunità usi la parola d’ordine “ABMPAD151”: grazie a questo coupon il prezzo del MatePad Pro 12,2 piomba a soli 849€ e in dotazione ci sono M-Pencil ed estensione di 1 anno della garanzia. L’occasione, insomma, è ora.

In collaborazione con Huawei