Huawei MateBook E: avvistato prima del lancio

Huawei MateBook E è appena trapelato all'interno di una nuova app presente nel Microsoft Store prima del debutto ufficiale da parte della compagnia cinese.

Huawei MateBook E: cosa sappiamo al momento?

L'OEM cinese aveva recentemente annunciato una data di rilascio del 17 novembre per il notebook “Due-in-uno” Matebook E e ora siamo riusciti a mettere le mani su alcune nuove informazioni sullo stesso prima del suo lancio.

IT Home ha riferito che Huawei ha caricato una HuaweiKeyboardAPP all'interno del Windows 11 Microsoft Store, la cui descrizione (tradotta dal mandarino) recita: “Questo programma è un driver per tastiera Huawei e viene utilizzato per adattarsi alle tastiere dei tablet Huawei. Supporta solo modelli designati di laptop Huawei.“

Il laptop ovviamente eseguirà Windows 11 out-of-the-box e verrà fornito con una tastiera esterne, quindi un'app per la suddetta periferica non è qualcosa di straordinario.

La sezione screenshot della HuaweiKeyboardAPP non comprende nient'altro che immagini del notebook Huawei Matebook E; possiamo osservare che ha un jack per cuffie da 3,5 mm e cornici strette.

Per quanto riguarda la tastiera stessa, questa sembra essere abbastanza flessibile in termini di regolazioni, offrendo una varietà di impostazioni e angolazioni.

La fonte cinese riporta che HuaweiKeyboardAPP è apparentemente un software progettato solo per il Huawei MateBook E e non può essere utilizzata con il vecchio MateBook E del 2019.

Non si sa molto sul device in questione, a parte il fatto che porterà grandi cambiamenti nell'aspetto e nel suo schermo. Anche la tastiera e lo stilo saranno notevolmente migliorati e il notebook presenterà funzionalità avanzate che gli consentiranno di funzionare perfettamente con altri dispositivi. Secondo quanto riferito, il suo peso sarà di soli 709 g e costerà 7.088 Yuan (circa 1.100 dollari).