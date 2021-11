Huawei si prepara al lancio di MateBook E: presentazione tra pochi giorni!

In seguito alle indiscrezioni di inizio novembre sul laptop 2 in 1 firmato Huawei, finalmente ci sono dettagli ufficiali su quello che, almeno in Cina, potrebbe proporsi come diretto competitor dei Microsoft Surface e altri dispositivi simili. Si parla della nuova serie MateBook E, ora attesa ufficialmente per il 17 novembre 2021.

Huawei MateBook E sta per arrivare: i primi dettagli tecnici

L’annuncio dell’evento di presentazione è avvenuto tramite il social network cinese Weibo, dove l’account Huawei ha postato il teaser sottostante riguardo MateBook E. Si tratterà, come anticipato, di un laptop ibrido 2 in 1 con tastiera staccabile e display touchscreen. Sarà una rivisitazione della datata, omonima serie che non riceve aggiornamenti ancora dal 2019. Nonostante i vari problemi nelle negoziazioni dovuti alla pressione del governo statunitense, anche il nuovo MateBook E giungerà sul mercato con sistema operativo Windows. Anzi, si tratterà proprio di Windows 11.

Dall’immagine teaser si possono carpire anche altri dettagli: in particolare notiamo le cornici sottili e i lati leggermente curvi. Nel bundle di lancio potrebbe giungere anche un mouse Huawei assieme alla nuova Huawei M Pencil, probabilmente attaccabile magneticamente alla scocca del computer.

Osservando il feed Weibo dell’azienda non si può fare a meno di soffermarsi sul teaser anche di Huawei Watch GT Runner, smartphone “per gli amanti della corsa” che verrà presentato nel medesimo evento. Di questo dispositivo, tuttavia, si conoscono ben poche informazioni.

Un punto di domanda chiave riguarderà l’approdo in Europa, e dunque in Italia, dei due dispositivi, specialmente MateBook E. Huawei sta cercando di rimanere popolare tra i consumatori del Vecchio Continente proponendo sempre più prodotti di qualità. Mostrare le sue capacità sfidando Microsoft sarebbe un segno di forza non indifferente, specialmente agli occhi dei detrattori del brand cinese.

Ricordiamo, in conclusione, che a metà settembre la società ha presentato anche MateBook 13s e 14s.