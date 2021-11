Microsoft sta testando le app Android su Windows 11

Questa settimana, Microsoft ha ampliato il programma di test del suo sottosistema Windows per Android (WSA), che è presente in Windows 11 e consente di eseguire applicazioni Android sul proprio computer. Considerando che in precedenza questa feature era disponibile per Windows Insider sul canale Beta, sappiamo che ora è disponibile per gli addetti ai lavori sul canale Dev.

Microsoft consentirà di scaricare app Android su Windows 11

Poiché la WSA è attualmente nella sua fase di test iniziale, ci sono solo 50 app Android disponibili per gli utenti, le quali possono scaricare sul proprio computer dall'Amazon Appstore. Almeno per ora, Amazon sarà la principale fonte di applicazioni mobili per device Microsoft, ma è possibile che in futuro ci sarà il supporto per altre piattaforme coinvolte nella distribuzione di contenuti digitali per gadget basati sul software del robottino verde.

Prevediamo inoltre che più applicazioni saranno disponibili per il download nei prossimi mesi. Tenete presente che, con qualifiche sufficienti, gli utenti potranno installare tutte le app Android semplicemente decomprimendo i file APK.

Ricordiamo che il sottosistema WSA in Windows 11 non supporta il lancio di applicazioni Android che richiedono Google Mobile Services per funzionare. Nonostante ciò, qualche esperto tech è riuscito a installare il Play Store su Windows 11, rendendo così, tutti i programmi per telefoni compatibili anche con PC e laptop. Chi lo sa, magari in futuro verrà implementato ufficialmente il supporto alla piattaforma Google.

Nelle notizie correlate, sappiamo che gli sviluppatori di Microsoft hanno rilasciato un aggiornamento non pianificato con il numero di codice KB5008295; questo dovrebbe risolvere il problema con l'apertura di alcune applicazioni di Windows 11. Il pacchetto è attualmente in fase di test ed è disponibile solo per Windows Insider sui canali Beta e Release Preview.

Il problema riguarda le app “Forbici“, “Guida introduttiva” e “Suggerimenti“; così come la tastiera touch, l'input vocale, il pannello emoji, Input Method Editor (IME UI) e altre sezioni dell'app Impostazioni.