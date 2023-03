Huawei Mate X3 è pronto a sfidare il Samsung Galaxy Z Fold4

In queste ore sono emersi i primi poster promozionali relativi al prossimo foldable di casa Huawei, il Mate X3. La compagnia ha riferito che il pieghevole del futuro sarà più sottile e leggero, oltre che più tecnologico. Il debutto, come suggerito in passato, è previsto per il 23 marzo.

Sappiamo che Huawei, insieme a Samsung, è stata una delle prime società di telefoni al mondo a realizzare dei pieghevoli. Era il 2019 e i foldable iniziavano – timidamente – la loro ascesa nel mercato. Poi, a causa dei ban statunitensi che conosciamo tutti, l’azienda asiatica ha perso terreno e appeal per il target europeo e la rivale sudcoreana ha quindi conquistato tutti i paesi. Adesso però, è tempo di rialzare la testa ed ecco che a breve arriverà la nuova proposta premium della casa cinese: il Mate X3.

Huawei Mate X3: ecco come sarà

Il marchio cinese terrà un nuovo evento di lancio il prossimo 23 marzo 2023; nello show presenterà, oltre ai telefoni di punta P60 e P60 Pro/Art, anche il foldable next-gen Mate X3.

Dalle immagini teaser emersi in rete, vediamo che il pieghevole viene descritto come “leggero come un’ala, solido come una roccia”. In poche parole, avrà un design sottile ma sarà molto robusto e resistente.

Il pieghevole userà il vetro Kunlun, un nuovo pannello più resistente ai danni accidentali, alle cadute e non solo. Lo abbiamo già visto sull’ammiraglia Mate 50 dello scorso anno. Si tratterà di un display con dimensioni 2K e tecnologie di altissimo livello. Non sappiamo se ci sarà una tacca sullo schermo interno, ma su quello esterno troveremo un singolo foro di piccole dimensioni per la selfiecam. Vedremo anche funzioni di comunicazione satellitare?

