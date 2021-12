Huawei Mate V: il primo flip-phone è in arrivo

Il telefono a conchiglia Huawei Mate V verrà lanciato il 23 dicembre insieme ad altri prodotti innovativi del brand. Ecco cosa sappiamo al momento.

Huawei Mate V: debutto previsto per il 23 dicembre?

Un informatore su Weibo ha rivelato che il lancio del telefono a conchiglia Mate V del colosso cinese di Ren Zhengfei è previsto per il 23 dicembre insieme ad altri prodotti. Il dispositivo in questione è stato oggetto di indiscrezioni e grazie ad una combinazione di teaser ufficiali, indiscrezioni e ad un possibile brevetto connesso in rete, sappiamo nuovi dettagli sul terminale in arrivo. In effetti, in linea con i rumor precedenti, sembra che Mate V sfoggerà un tubo di calore unico pensato per disporre di processo di dissipazione del calore più efficiente per gli smartphone pieghevoli.

Huawei ha un evento di lancio programmato per il 23 dicembre e si prevede che lancerà laptop, TV e un nuovo wearable. Il Mate V sembra essere il protagonista principale del futuro show, secondo la dichiarazione di un tipster su Weibo. Un teaser trapelato di Huawei sembra dare credito proprio a ciò. Non di meno, l'azienda ha rivelato che verrà presentato un prodotto che sembra essere un telefono a conchiglia chiuso; d'altronde, la stessa compagnia aveva promesso, già in passato, di voler lanciare un gadget simile entro la fine di dicembre 2021.

L'innovativo design del tubo di calore dell'Huawei Mate V è stato brevettato da Huawei nel 2020, il che potrebbe non essere una prova definitiva, ma il brevetto emerso in questo momento potrebbe fornire un supporto per le indiscrezioni di queste ore. Il tubo di calore flessibile si estenderà per tutta la lunghezza del flip-phone e probabilmente offrirebbe miglioramenti sostanziali nella gestione del calore e nell'efficienza complessiva del dispositivo.