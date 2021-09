Huawei Mate V: un nuovo foldable entro la fine dell'anno?

Huawei Mate V potrebbe arrivare già entro la fine dell'anno; questo è quanto trapelato in queste ore da un recente report online.

Huawei Mate V: cosa sappiamo del pieghevole in arrivo?

Il colosso cinese è stato uno dei primi produttori ad annunciare uno smartphone foldable. All'inizio di quest'anno, ha lanciato il suo terzo prodotto con schermo che si piega, il Mate X2, il quale ha abbandonato il design pieghevole verso l'esterno, tipico dei predecessori, per un look simile a quello della popolare serie Galaxy Fold.

Una nuova fuga di notizie afferma che Huawei ha un altro set di foldable in arrivo per il prossimo trimestre; il terminale potrebbe venir presentato con il moniker “Mate V“.

Se tutto dovesse procedere per il verso giusto, la serie Mate 50 dovrebbe essere la futura gamma di flagship del costruttore cinese. Tuttavia, potrebbe non vedere la luce fino al prossimo anno a causa dei numerosi ban che hanno colpito le attività dell'azienda.

I nuovi P50 infatti, sarebbero dovuti arrivare nel corso del primo trimestre dell'anno ma, alla fine della fiera, sono stati svelati soltanto a luglio. Pensiamo che il modello base della gamma è diventato disponibile per l'acquisto solo nel corso del mese di settembre… e non in tutti i Paesi del mondo.

Ora si scopre, tramite l'affidabile leaker @RODENT950 su Twitter, che il produttore annuncerà un nuovo smartphone pieghevole chiamato Mate V nel corso del prossimo trimestre. Il leaker aveva inizialmente stuzzicato l'arrivo del foldable già un mese fa.

Le specifiche del suddetto gadget e i dettagli del suo design sono attualmente sconosciuti. In precedenza, è stato riferito che Huawei stesse lavorando ad un telefono avente un design a conchiglia simile a quello del Samsung Galaxy Z Flip3. Tuttavia, non esiste alcuna informazione in merito che colleghi questo terminale al Mate V che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno.

Indipendentemente da ciò, il fatto che stia arrivando un altro telefono pieghevole in commercio nel corso del 2021 è una buona notizia, non solo per i fan di Huawei, ma per il mercato degli foldable in generale.