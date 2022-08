Huawei Mate 50: lenti con apertura variabile, a quanto pare

Sappiamo che nei prossimi giorni Huawei terrà una nuova conferenza; in questo evento presenterà ufficialmente i nuovi terminali premium facenti parte della line-up Mate 50. La data dello show dovrebbe essere il 6 settembre, a quanto si evince.

Come detto, le ammiraglie sono apparse in numerosi siti per la certificazione online; citiamo l’ente asiatico 3C, ma non solo. Adesso la società sta facendo gli ultimi preparativi prima del debutto ufficiale della gamma in questione. Dal sito però, scopriamo che conosceremo ben tre modelli e uno di questi (quello con il numero di modello CET-AL00) dovrebbe presentare il supporto alla fast charge da 66W.

Huawei Mate 50: facciamo il punto

I tre smartphone che verranno presentati nell’evento del 6 settembre avranno un design simile, anche se il Mate 50 Pro e il Mate 50 RS adotteranno il notch (ebbene sì, come Mate 30 del 2019). Non pensate che sia la stessa tacca di iPhone 13: questa conterrà più funzionalità e altre features a noi oggi sconosciute.

Da un’immagine condivisa sul web possiamo vedere come sarà l’estetica del modulo fotografico posteriore dei device; la fotocamera rimarrà l’aspetto principale dell’azienda e si dice che, in quest’occasione, la società svelerà il proprio marchio di imaging chiamato XMAGE che sostituirà Leica visto che non è più partner dell’azienda. Ora infatti, il costruttore di lenti tedesco ha sposato Xiaomi.

Tornando ai Mate 50 scopriamo che gli smartphone presenteranno un teleobiettivo periscopico e avranno una camera ad apertura variabile. L’annuncio della data di lancio di queste ammiraglie ha riacceso i cuori dei fan del brand asiatico. Cosa ci aspettiamo? Ad oggi è presto per dirlo ma dovremo vedere i processori Kirin 9000S nei modelli di punta della line-up e lo Snapdragon 888 di Qualcomm sotto uno di questi gadget.

Se volete provare l’esperienza utente dell’AppGallery e di un device con HMS, vi consigliamo l’acquisto del midrange Nova 9 a soli 299,00€.

