Huawei ha svelato il design dello schermo del Mate 50?

Ci siamo: manca pochissimo al debutto della line-up Mate 50 di Huawei; i nuovi flagship sono prossimi al lancio e in questi giorni abbiamo appreso moltissime notizie sui terminali in arrivo. Oggi addirittura, scopriamo nuovi dettagli grazie all’azienda cinese stessa che ha rivelato come sarà fatto il pannello del modello standard della gamma.

Come detto, i rumors su questi telefoni sono nell’aria da diversi mesi ma solo nelle ultime settimane hanno iniziato a divenir sempre più frequenti; oggi i funzionari del marchio hanno involontariamente riferito come il design dello schermo del Mate 50. Leggiamo che il display presenterà la tacca, elemento già visto in Mate 30 anni fa.

Huawei Mate 50: tutto quello che c’è da sapere

Inoltre, proprio di recente, il noto insider del web Digital Chat Statio, aveva indicato la tipologia di schermo presentato con la serie Mate 50. Il tipster ha detto infatti che ci sarebbe stata un’unità OLED flessibile prodotta da OLED. Non di meno, stando ad un report di Huawei Central, leggiamo che il VP del marchio, Bruce Lee, ha riferito con un post su Weibo che gli utenti potranno accedere ad una funzione speciale per la condivisione dei file all’interno dell’ecosistema di Huawei.

Fra le altre cose, adesso Lee ha condiviso uno screenshot (mostrato di seguito) che mostra quali saranno gli step da seguire per l’interconnettività fra prodotti Huawei. Vediamo per esempio che la barra di stato presenta un “vuoto” al centro sulla parte superiore. Questo ci fa pensare al fatto che vi sia un notch sul device. Batteria e altri dati del segnale telefonico invece, sono presenti a destra.

Voi cosa ne pensate? Intanto, se volete acquistare un mediogamma intrigante vi consigliamo Nova 9 a 299,00€ su Amazon.

