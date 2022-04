Huawei Mate 50 e Mate X3: svelate le loro caratteristiche

In molti affermano che il business degli smartphone di casa Huawei sia crollato; in realtà, l'azienda è “dura a morire”. Sta portando in commercio molti device intriganti e con caratteristiche uniche. Pensiamo al P50 Pocket, un flip phone “di lusso” pensato per le fashion addicted, o al P50 Pro, un'ammiraglia dal comparto fotografico premium. Anche la fascia media è molto intrigante, con i Nova che sono midrange dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Adesso però, torniamo a parlare delle nuove proposte prossime al debutto: il Mate 50 e il Mate X3, due super top di gamma che stanno per approdare sul mercato asiatico (in prima istanza). Ma cosa sappiamo di questi due prodotti?

Huawei: i chipset di Mate 50 e Mate X3

La serie Mate 50 arriverà con il chip Snapdragon 8 Gen 1 in versione 4G, mentre il super foldable Mate X3 vedrà la presenza dello Snapdragon 888 dello scorso anno; ci sarà anche una iterazione con Kirin 9000.

Di fatto, Li Changzhou, vicepresidente del dipartimento Consumer BG Strategy Marketing del brand, ha confermato che la line-up Mate 50 arriverà presto (luglio, si dice). Rispetto alla serie P50, ci sarà una fotocamera migliorata e arriverà con Harmony OS 3.0. preinstallato.

Curiosamente, il Mate 50 dovrebbe avere ancora un notch (in puro stile Mat 30 del 2019), mentre il Mate X3 avrà un'estetica simile a quella del Mate X2 a libro. In poche parole, identico al Galaxy Z Fold.

Su quest'ultimo sappiamo anche che avrà una batteria da 4500 mAh con fast charge da 66W e avrà schermi dall'elevato refresh rate, una cerniera tutta. nuova e un materiale in acciaio super resistente, proprio come il vecchio modello del 2021.

Insomma, come vedete, tutto sembra essere pronto per il rilascio delle due nuove soluzioni premium: non vediamo l'ora di vederle dal vivo. Dovremo attendere ancora poche settimane per la loro presentazione, ma per l'arrivo in Europa potrebbe volerci un po' più di tempo.