Huawei Mate 50: finalmente sappiamo quando arriverà

Tutti noi sappiamo che Huawei sta lottando duramente per rimanere in vita nel settore della telefonia mobile. Il motivo è presto detto: nel 2019, l'amministrazione Trump ha messo al bando l'azienda per via dei presunti legami con il governo cinese.

Secondo le dichiarazione statunitensi, si diceva che Huawei collaborasse con lo stato per fornire dati degli americani alle autorità locali. L'OEM asiatico ha ovviamente smentito tutto. Purtroppo, Biden non ha tolto le suddette sanzioni e ora la compagnia si ritrova a dover lottare per la sua sopravvivenza. Tuttavia non si è persa d'animo e ha continuato a realizzare smartphone, anche se privi del modem 5G. Ha infatti accesso solo alle tecnologie americane relative alle connessioni LTE. Ora perà si apprende che ha intenzione di svelare un nuovo flagship super potente chiamato “Mate 50”. Ecco cosa sappiamo in merito.

Huawei Mate 50: facciamo il punto

In teorioa, questo smartphone sarebbe dovuto arrivare nel 2021, ma a causa dei vincoli di chipset e ai problemi nella catena di approvvigionamento, il suo debutto è stato posticipato a lungo.

Pochi giorni fa, un rapporto proveniente dalla Cina ci ha però dato sollievo: sembra che il Mate 50 arriverà fra poco, precisamente a luglio. Durante l'evento conosceremo anche le iterazioni esclusiver “Pro+” e Porsche. Al momento non ci sono segnalazioni relative alla compatibilità 5G, probabilmente saranno dotati di modem 4G.

Ci sarà una fotocamera premium, proprio come quella di P50 Pro, che ipotizziamo possa sconvolgere le classifiche di DxOMark per molto, molto tempo.

Prima di questa ammiraglia potremmo assistere al lancio del nuovo foldable chiamato Mate X3; questo pieghevole sta per arrivare sul mercato e verrà venduto in due versioni, una con SoC Snapdragon 8 Gen 1 e una con chipset Kirin 9000. Sotto la scocca, come sempre, HarmonyOS ma in chiave 3.0.

Non sappiamo se arriverà anche da noi; vi terremo aggiornati di un'eventuale distribuzione internazionale.