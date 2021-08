Huawei Mate 50 Pro potrebbe presentare un display Arc con fotocamera nascosto sotto il pannello; a ribadirlo è un nuovo brevetto appena rivelato online.

Huawei Mate 50 Pro: il brevetto che ci fa sognare

È stato appena individuato un nuovo brevetto di casa Huawei che potrebbe riguardare lo smartphone di punta Mate 50 di nuova generazione. Il dispositivo brevettato sfoggia uno “schermo Arc” con una fotocamera selfie sotto il display. Secondo il rapporto di LetsGoDigital, il colosso tecnologico cinese ha depositato in precedenza un nuovo brevetto presso l'USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Guardando il patent, lo smartphone è dotato di un pannello curvo che copre l'intero frame anteriore del device insieme ad entrambi i lati. In particolare, il Mate 40 Pro dell'anno scorso presentava uno schermo edge-to-edge a 88° con funzionalità touch laterale. Ora, sembra che l'azienda stia lavorando su ulteriori iterazioni di questa tecnologia di visualizzazione.

Secondo il brevetto, il nuovo smartphone futuristico sfoggia un “Display ad arco”, che è la sua caratteristica più evidente. Inoltre, questo pannello pare che si possa curvare raggiungendo anche il lato posteriore del dispositivo, mentre gli altri lati offrono anche varie funzionalità basate sul tocco poiché non sembrano esserci pulsanti laterali.

Queste funzioni includono i bilancieri del volume e un sistema di notifiche dei messaggi che compaiono sul display laterale. Sebbene alcune di queste features siano già presenti negli smartphone Huawei esistenti, l'azienda vuole porre ancora più l'accento sulle funzioni del display laterale e probabilmente presto includerà nuove opzioni e caratteristiche.

È interessante notare che Technizo Concept ha anche realizzato un rendering basato su questo brevetto, che mostra il telefono in un concept 3D. Un aspetto importante del terminale è che non c'è una fotocamera selfie visibile sulla parte anteriore, il che implica che il marchio sta probabilmente lavorando per offrire una soluzione UDC.

Ad ogni modo, tenete presente che questo è ancora solo un brevetto e non abbiamo modo di sapere se questo l'azienda realizzerà il Mate 50 Pro con questo design. Altresì potrebbe essere solo il tentativo dell'azienda di coprire tutte le basi. Vi invitiamo a restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

