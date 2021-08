Secondo quanto riferito, Huawei ha appena ottenuto l'approvazione della licenza dagli Stati Uniti per i suoi futuri chipset per automobili smart.

Huawei: la svolta nel settore automobilistico

Negli ultimi due anni, la fiorente attività legata al business della telefonia mobile di Huawei ha preso una brutta piega a seguito dell'inserimento della società cinese nella Black List americana. Gli USA hanno vietto alla compagna di fare affari con le realtà aventi sede negli Stati Uniti.

Con il business di smartphone e chipset quasi inesistente, il colosso cinese ha iniziato a concentrarsi su altre attività, tra cui PC e auto. Ora, sembra che Huawei stia finalmente ricevendo – finalmente – delle buone notizie.

Un nuovo rapporto di Reuters indica che gli Stati Uniti hanno approvato domande di licenza del valore di centinaia di milioni di dollari per Huawei Technologies per l'acquisto di chip per la sua crescente attività di componenti per auto.

È interessante notare che i SoC per auto non sono considerati sofisticati, quindi questo abbassa l'asticella per ottenere l'approvazione. Una fonte a conoscenza di tale indiscrezione afferma che la società sta ottenendo l'approvazione per i chip nei veicoli che potrebbero avere altri componenti con modem 5G al loro interno.

Come notato, Huawei si è interessata allo sviluppo di componenti per veicoli elettrici, e questa viene vista come la prossima grande novità tecnologica. All'inizio di quest'anno, l'azienda con sede in Cina ha presentato la sua soluzione di sistema di guida autonoma ADS, che è stata presentata per la prima volta sulla BAIC Arcfox Alpha S. L'auto è la prima auto elettrica intelligente dotata della soluzione LiDAR di Huawei e il primo modello dotato di Huawei Harmony OS nel sistema software interno.

Sebbene Huawei non abbia commentato l'approvazione della licenza, il portavoce della società ha affermato che la società si sta posizionando come un nuovo fornitore di componenti per veicoli intelligenti connessi con l'obiettivo di aiutare gli OEM (produttori) di automobili a costruire vetture migliori.

