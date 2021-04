Huawei potrebbe essere crollata sul fronte degli smartphone, ma la società si sforza ancora di continuare a fare progressi su altri aspetti del suo settore di business consumer. Oggi, il gigante cinese ha presentato tre nuove serie di smart TV: troviamo le televisioni facenti parte della gamma X, V e S. Tutti i modelli sono dotati di tecnologia all’avanguardia, audio di livello cinematografico e uscita video e molte altre funzionalità.

Huawei: il focus sulla serie Smart Screen V

La serie Huawei Smart Screen V è quella di punta ed è disponibile in quattro diverse dimensioni dello schermo: modelli da 55 pollici, 65 pollici, 75 pollici e 85 pollici. La TV conserva il design dei terminali dello scorso anno, inclusa una fotocamera a comparsa anteriore, una cornice sottile su tre lati che offre agli utenti un’esperienza visiva coinvolgente.

La serie Huawei Smart Screen V adotta un telaio in metallo fabbricato utilizzando lega di alluminio con finitura in metallo spazzolato che gli conferisce un aspetto elegante. Utilizza anche un foglio di acciaio inossidabile ultra-lucido da 0,3 mm per combinare la soundbar e lo speaker in un unico design. Lo schermo e gli altoparlanti sono integrati insieme con un unico colore nero, facendo sembrare tutte le caratteristiche circostanti come se invisibili quando lo schermo è acceso. La luminosità massima dei modelli da 65 pollici, 75 pollici e 85 pollici è di 1000 nit, mentre il modello da 55 pollici ha una luminosità massima di 750 nit.

La versione da 85 pollici utilizza anche un sistema di retroilluminazione della partizione a matrice ad illuminazione diretta (168 partizioni). La tecnologia Brightness Control Pro migliora ulteriormente il contrasto dell’immagine regolando la luminosità della divisione in tempo reale di ogni fotogramma dell’immagine e consente di ottenere parti scure più profonde e una maggiore luminosità di picco.

Inoltre, Huawei Smart Screen serie V 2021 ha un’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre è dotato di un supporto di Huawei speciale che tende a migliorare i video con un frame rate basso e li aumenta per prevenire la balbuzie e consentire un’esperienza visiva fluida e confortevole.

La serie V arriva anche come il primo nuovo prodotto smart screen al mondo con certificazione HDR Vivid. Ogni fotogramma del filmato ha i propri metadati (comprese le informazioni chiave come luminosità e colore). HDR Vivid ottimizza la luminosità, il contrasto e il colore di ogni fotogramma attraverso diversi metadati; questo ripristina l’intenzione originale dei creatori di contenuti HDR e fornisce agli utenti una migliore esperienza visiva.

In termini di prestazioni, la serie V è dotata di smart chip Honghu 818, costituito da un’architettura Cortex A53 dual-core e Cortex-A73 dual-core e con clock a 1.5GHz.

La fotocamera pop-up è una lente AI ultra grandangolare da 24 MP che supporta una chat video ad alta definizione 1080P. Con l’algoritmo di tracciamento del ritratto intelligente, la fotocamera può riconoscere il ritratto in modo intelligente senza muoversi, in modo che la visualizzazione dei caratteri sia sempre al centro dello schermo. Quando si utilizza la Smart Screen per guardare video o eseguire altre operazioni, è possibile utilizzare la funzione orologio e chat per parlare con i propri amici mentre si guarda un film.

La qualità del suono è anche un importante punto di forza della nuova generazione di prodotti Huawei. È presente un subwoofer ultrasottile con alta potenza, corsa lunga, bassa distorsione, spessore più sottile e immersione a bassa frequenza inferiore. Le modalità audio includono Auto, Devialet, Standard, Cinema, Musica, Notizie, Personalizzata.

Tra questi, la modalità Devialet è il prodotto di una partnership congiunta di Huawei e Devialet. La modalità si concentra sulle due scene principali di musica e film; serve per distribuire gli effetti sonori in stile Devalet e supporta anche un campo sonoro surround 3D verticale e invia il suono surround sinistro e destro agli speaker a gamma completa nella parte superiore dello schermo intelligente, offrendo un migliore effetto surround 3D.

La serie Huawei Smart Screen V funziona su HarmonyOS e presenta funzioni di scena di intrattenimento di nuova concezione. Il telecomando touch screen intelligente di Huawei ha un tag NFC integrato. Con questa funzione, i contenuti video e audio su un telefono cellulare possono essere proiettati rapidamente sullo schermo intelligente senza l’ausilio di una connessione mediante WiFi.

