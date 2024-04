Kit di videosorveglianza in offerta: 4 telecamere con visione notturna ad un prezzo wow

Questo kit di videosorveglianza Hiseeu offre una soluzione avanzata e molto completa per mettere in sicurezza la tua casa o il tuo ufficio. Con una risoluzione 2560x1920P, questo sistema garantisce una riproduzione video fluida e dettagliata, ideale per monitorare spazi esterni.

Oggi questo kit è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente interessante: per breve tempo, grazie allo sconto del 20%, può essere tuo a solamente 228,79€.

Il bundle include ben quattro telecamera per presidiare gli spazi esterni, oltre che una centrale di controllo con spazio d’archiviazione da 1TB per memorizzare le registrazioni video. Due telecamere sono di tipo Pan Tilt Zoom e, in generale, il pacchetto garantisce tutto ciò che ti serve per una copertura estesa e una visione dettagliata grazie alla possibilità di inclinazione, rotazione e zoom digitale fino a 5 volte, garantendo così un controllo ottimale dell’ambiente circostante.

La visione notturna avanzata supporta due diverse modalità: a colori e a infrarossi, garantendo una visibilità a lunga distanza anche in condizioni di oscurità totale.

Il sistema include anche la tecnologia di rilevamento del movimento che, quando attivata, invia notifiche istantanee tramite l’app associata, complete di snapshot, e può attivare una sirena e luci per scoraggiare potenziali intrusi. La sensibilità del rilevamento può essere regolata per minimizzare falsi allarmi.

L’audio bidirezionale è un’altra funzione utile, che permette di comunicare attraverso il sistema di telecamere, ideale per parlare con visitatori o dissuadere persone indesiderate. Infine, il kit è certificato IP66, il che significa che è progettato per resistere a pressoché qualsiasi condizione metereologica.

Se stai cercando una soluzione di sicurezza robusta e affidabile, ti suggeriamo di puntare proprio su questo kit in forte sconto su Amazon.