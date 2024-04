Interruttore relè smart a 9,99€ con il 50% di sconto: l'affare lo fai su Amazon

Il modo migliore per iniziare a costruire la propria smart home è partire dalle piccole cose: come questo minuscolo, ma potente interruttore relè intelligente con WiFi che puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 9,99 euro invece di 19,99.

Il Mini Gen3 offre una capacità di carico fino a 8A a 240V CA e 5A a 30V CC in modo da permetterti di gestire diversi apparecchi elettrici. Il contatto pulito in uscita ti permette inoltre di gestire carichi più elevati.

A installazione terminata, che come scoprirai è molto semplice, puoi sfruttare l’app Shelly Smart Control per automatizzare e controllare i tuoi dispositivi da qualsiasi luogo tramite il tuo smartphone. Inoltre, l’interruttore è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Home in modo da avere un comando anche tramite la tua voce.

Dal design piccolo ma potente, questo interruttore di relè WiFi offre un controllo intelligente senza la necessità di un hub aggiuntivo: un vero affare a soli 9,99 euro su Amazon grazie allo sconto del 50% sul prezzo ufficiale