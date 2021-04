Huawei ospiterà un evento per il lancio di un nuovo prodotto nel suo paese d’origine, la Cina, l’8 aprile; stando a quanto si legge in rete, l’azienda dovrebbe presentare un nuovo dispositivo Smart Screen 2021 facente parte della serie “V”. Per coloro che non lo sanno, il colosso cinese preferisce chiamare la sua Smart TV con la dicitura “Smart Screen”.

Huawei: cosa sappiamo sulle nuove smart TV?

Se bisogna credere ai rapporti condivisi sul web, i prossimi modelli 2021 di televisori intelligenti Smart saranno dotati della tecnologia HDR Vivid Display promossa congiuntamente da Tencent e poche altre società.

Si dice anche che questi prodotti possano avere il supporto per l’HDR10 +, azienda leader del settore nella tecnologia HDR. È disponibile anche il supporto per Dolby Vision e il prodotto dovrebbe essere dotato di altoparlanti Devalent. La società dovrebbe inoltre offrire la possibilità di usufruire di mini-giochi.

Un’immagine della prossima gamma di Smart TV di Huawei è trapelata online e mostra che lo schermo avrà cornici ultra sottili su tre lati: in alto, a sinistra e a destra. Ci dovrebbe essere anche una videocamera pop-up, così da consentire di effettuare videochiamate.

Si dice che la serie disporrà di tre modelli: 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici. I rapporti indicano che i prezzi per questi device Huawei Devalent serie V 2021 Smart Screen potrebbero partire da 6.000 yuan a 10.000 yuan.

Oltre a questo nuovo evento di lancio del prodotto l’8 aprile, la compagnia di Ren Zhengfei ha anche programmato un altro evento alla fine di questo mese, tra il 24 e il 26 aprile, dove ospiterà la Huawei Developer Conference per il 2021. Si prevede inoltre di vedere altri due show digitali nei prossimi mesi per il lancio del sistema operativo HarmonyOS e dei suoi smartphone di punta della serie P50. Tante novità sono in arrivo dal costruttore cinese per eccellenza; restate connessi con noi per scoprirle tutte.

