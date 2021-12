Huawei investe sui wearable: il 2022 sarà il suo anno?

Il debutto del nuovo Huawei Watch Fit Mini in Cina è previsto per questo mese in Cina, presumibilmente insieme al lancio del Mate Watch D.

Cosa sappiamo dei wearable di Huawei?

Alla fine di ottobre, un nuovo indossabile di Huawei soprannominato Watch Fit mini è diventato ufficiale in Europa. Come suggerisce il nome, questo prodotto è una versione “lite” del modello esistente. Oltre un mese e mezzo dopo il suo debutto, lo smartwatch è ora in procinto di fare il suo ingresso nel paese di origine dell'azienda.

Secondo 菊厂影业Fans, il wearable verrà lanciato in terra natale alla fine di questo mese. Sfortunatamente, la fonte non rivela il prezzo ma lascia intendere che sarà più conveniente rispetto al modello standard. Da noi viene venduto a circa 99 euro.

Parlando di funzionalità, il fitness tracker travestito da smartwatch sfoggia un display AMOLED da 1,47 pollici con una risoluzione di 368 x 194 pixel e 282 PPI. Il pannello supporta l'input tattile e utilizza il controllo gestuale.

L'involucro è realizzato in alluminio, mentre la parte inferiore presenta una struttura in plastica. È resistente all'acqua fino a 5 ATM. I clienti possono ritirarlo in una di queste tre opzioni di colore del cinturino: Frosty White, Mocha Brown e Taro Purp.

Il wearable si accoppia con smartphone con Android 6.0+ o iOS 9.0+ tramite Bluetooth 5.0. Ha tutti i sensori essenziali come un sensore IMU a 6 assi (accelerometro, giroscopio), sensore ottico della frequenza cardiaca e sensore SpO2 e 96 modalità di allenamento. Può monitorare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il sonno, lo stress e altro ancora.

Ultimo ma non meno importante, Watch Fit mini è valutato per durare fino a 14 giorni con una carica completa e si ricarica utilizzando un caricabatterie magnetico.