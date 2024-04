Huawei FreeBuds Pro 3: tanta qualità, tantissimo sconto (e niente IVA)

Gli auricolari wireless hanno cambiato completamente il rapporto tra utente e smartphone. La possibilità di utilizzare il device senza l’impiccio del cavo, infatti, ha trasformato questi ultimi nel migliore strumento per comunicare, nel miglior modo per ascoltare musica durante l’allenamento, nel miglior canale per l’ascolto di un podcast e molto altro ancora. Gli auricolari sono oggi un elemento irrinunciabile poiché migliorano notevolmente l’esperienza ed avere a disposizione auricolari di qualità come i Huawei FreeBuds Pro 3 significa poter godere di chiamate e musica nel migliore dei modi. La fortuna, per chi sta leggendo questa pagina, sta nel fatto che proprio su questi auricolari pende per pochi giorni ancora un’opportunità enorme: un doppio sconto abbatte il prezzo degli auricolari e chi ne approfitta subito può portarseli a casa al miglior prezzo di sempre.

Occhio alla scadenza, però: sconto e coupon scadono il 21 aprile e bisogna fare in fretta per non bruciare questa clamorosa opportunità.

FreeBuds Pro 3, approfittane ORA!

Huawei ha annunciato nei giorni scorsi una pioggia di sconti che coinvolge oggi anche gli auricolari FreeBuds Pro 3. Si tratta di auricolari che, anzitutto, si distinguono per una qualità audio elevatissima, consentendo un ascolto gradevole tanto sulle chiamate, quanto negli streaming musicali o nella visione di video. Gradevole anche il design: l’asticella esterna contenente batteria e microfono è particolarmente corta, risultando così gradevole alla vista, ben bilanciata nell’appoggio al padiglione auricolare ed efficace nella cattura dei suoni. I microfoni hanno infatti un doppio ruolo: da una parte la cattura della voce per la miglior efficacia durante le conversazioni, dall’altra la cattura dei suoni esterni per controbilanciarli ed annullarli. Quest’ultima funzione di cancellazione attiva del rumore consente di isolare l’ascoltatore rispetto al mondo esterno, creando una bolla di silenzio fittizio entro il quale proiettare i suoni provenienti dallo smartphone (telefonate, musica, video, podcast, giochi o quant’altro).

La batteria garantisce ben 31 ore di durata (anche grazie alla ricarica garantita dalla custodia) ed è garantita la piena compatibilità con ogni tipo di smartphone (tanto con i device Huawei, quanto con gli iPhone o il mondo Android).

L’offerta

Leggeri, eleganti, per un ascolto di qualità. Tutto ciò, però, ad un prezzo mai visto prima. Il prezzo scende da 199,9 Euro a 179 Euro ancora per poche ore, infatti, ma a tutto ciò si somma anche un coupon che annulla del tutto un valore pari all’IVA: usando il coupon “ANOIVA”, infatti, il prezzo del device capitombola a soli 144,9€ con oltre 50€ risparmiati.

L’occasione è ghiotta, ma scade già il 21 aprile. E non è la sola occasionissima di queste ore: tablet, laptop e smartwatch sono scontatissimi grazie al medesimo sconto+coupon applicabile agli auricolari, dunque non resta che effettuare l’ordine entro la scadenza ultima per mettersi in tasca uno sconto che così profondo non si era mai visto prima su questi device (tutti di ultimissima generazione).

Per chi arriva ritardo non ci sarà appello. Per chi arriva in tempo, invece, c’è un lauto sconto da mettere in tasca.