Huawei MatePad 11.5, la grande occasione è OGGI

Altro sconto improvviso in casa Huawei, trasformando quello che è un ottimo device in quella che è un’ottima occasione. Basterà leggere i numeri per capire quanto sia importante l’offerta e basterà passare in rassegna le specifiche per capire che bisogna approfittarne subito se si vuole portare in casa un tablet da poter mettere al servizio delle serate sul divano, delle ore passate in treno, del lavoro in mobilità o di qualsiasi altra funzione a cui un tablet di questa caratura possa prestarsi.

L’occasionissima è sul Huawei MatePad 11.5, quelli che seguono sono i dettagli e le istruzioni per approfittare di questa opportunità.

Huawei MatePad 11.5, l’offerta

299,9 Euro il prezzo tradizionale. 269 Euro il prezzo scontato. Ma non finisce qui: sfruttando lo sconto “ANOIVA” ecco che la quota IVA va sostanzialmente a scomparire, lasciando all’utente un prezzo finale pari a soli 217,89 Euro. Quasi un terzo del prezzo va in fumo, insomma, lasciando nel carrello quella che è inevitabilmente un’occasionissima. Il tablet Huawei vede infatti il prezzo temporaneamente affondato a livelli estremamente bassi, dando vita ad un vero e proprio Black Friday fuori stagione. Merito dell’abbinata sconto+coupon, il cui utilizzo congiunto permette di portarsi a casa subito questa opportunità.

Attenzione, però: si tratta di un’offerta a scadenza, il che impone di affrettarsi prima che il coupon non sia più disponibile o le unità vadano a terminare.

Huawei MatePad 11.5, le caratteristiche

11,5 pollici di diagonale indicano un tablet che si posiziona in una dimensione ormai standard per questo tipo di dispositivi: comodo da trasportare, facile da tenere in mano, incontrando il miglior equilibrio possibile tra dimensione del display, portabilità, peso e potenzialità della componentistica hardware. Un processore Snapdragon 7 a 4nm per sostenerne le performance, il tutto custodito dentro un corpo dello spessore di appena 6,85mm. Il peso di ferma così ad appena 499 grammi pur portando in dote una batteria da 7700mAh in grado di garantire lunga autonomia e ricarica rapida in caso di necessità.

Il display offre una definizione pari a 2200×1440 con 229dpi, garantendo pertanto massima qualità anche nella fruizione di contenuti video, film in streaming, videochiamate o quant’altro possa necessitare di una visione limpida e ben definita. Due microfoni e quattro altoparlanti completano il quadro di un device controllato con HarmonyOS 3.1.

8GB di RAM a disposizione, oltre a 128GB di memoria interna (più che sufficiente per ogni necessità, visto che ogni eventuale necessità di conservazione di file e dati è oggi facilmente e vantaggiosamente delegabile al cloud. Il design è improntato sull’essenzialità delicata e spartana che Huawei ha scelto per i propri device, limitando le linee all’essenziale per arrivare a device scevri di dettagli privi di significato. Un tablet che va dritto al dunque, insomma, rispondendo con efficacia ad una molteplicità di contesti d’uso.

Sfrutta il coupon

Per godere di tutti i vantaggi di questa offerta bisogna prestare attenzione a due soli aspetti:

occorre procedere rapidamente per evitare di arrivare in ritardo occorre indicare il codice coupon “ANOIVA” durante il pagamento

Così facendo il prezzo cade di quasi il 30% ed il tablet diventa la grande occasione da portarsi a casa nel giro di 1-2 giorni lavorativi. La pagina da cui partire è questa.

In collaborazione con Huawei