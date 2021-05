Secondo quanto si legge in rete, i nuovi auricolari FreeBuds 4 di casa Huawei verranno lanciati in Cina il 19 maggio.

Huawei FreeBuds 4: cosa sappiamo delle nuove cuffie TWS?

Il gigante tecnologico cinese Huawei ha confermato oggi che la società lancerà la nuova iterazione delle sue cuffie true wireless stereo FreeBuds sul mercato nel corso dell'evento dedicato il 19 maggio in Cina.

Il poster condiviso dalla società mostra che gli auricolari in arrivo con la relativa custodia di ricarica o di trasporto. Ad una prima occhiata, sembrano essere quasi simili al modello precedente. L'azienda ha adottato il design semi in-ear per gli auricolari invece del design in-ear completo.

Ora, con questa estetica, le prestazioni della funzione di cancellazione del rumore dovrebbero risultare invariate. Sarà interessante vedere come l'azienda sia riuscita ad inserire questa feature.

Le Huawei FreeBuds 3 lanciate nel 2019 sono alimentate dal chipset Kirin A1 dell'azienda e supportano la cancellazione attiva del rumore. Dati i problemi dell'azienda con il business dei chipset, non è ancora noto se Huawei utilizzerà il SoC proprietario o se sceglierà di usare un chip diverso.

Gli auricolari Huawei FreeBuds 4 saranno disponibili in almeno tre opzioni di colore: bianco, grigio e rosso. In vista del lancio del 19 maggio, gli auricolari sono già disponibili per la prevendita sullo store ufficiale del brand in Cina, il Huawei Mall.

All'evento di lancio del 19 maggio, Huawei dovrebbe annunciare molti altri prodotti, tra cui TV, auricolari e smartwatch. Potrebbe anche lanciare un notebook di fascia alta e un nuovo tablet a marchio Mate, tra le altre cose.

Mentre la società deve ancora annunciare ufficialmente i prodotti che verranno rilasciati durante lo show, abbiamo scoperto che ci sarà la nuova variante del Huawei Children’s Watch 4X trapelata di recente, insieme alla bilancia Body Fat Scale 3 Pro.

OPPO ha anche confermato che lancerà i suoi nuovi auricolari Enco TWS in Cina il 20 maggio, lo stesso giorno in cui Vivo lancerà le cuffie Vivo TWS 2.

