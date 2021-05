Sei in cerca di un paio di cuffie true wireless? Le Huawei Freebuds 3 sono in offerta su Amazon a soli 83,00€. Il ribasso del 54% produce uno sconto effettivo di 96,00€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Huawei Freebuds 3: perché scegliere questo modello

Le Huawei Freebuds 3 sono le cuffie true wireless d’eccellenza del marchio. Con il loro design minimal ed elegante, sono le wearable perfette che acquistano un tocco in più grazie alla colorazione nera. Una volta indossate sono indiscrete.

Dalla tipologia In ear, si adattano all’orecchio in modo confortevole risultando comode e stabili. Possono essere indossate senza problemi e senza paura che cadano anche in caso di sport.

Gli altoparlanti integrati emettono un suono corposo ed equilibrato. I bassi suonano potenti mentre i toni alti sono chiari e setosi. Da non sottovalutare la cancellazione del rumore che rende l’ascolto puro e privo d’interferenze.

Questa ultima caratteristica è da apprezzare anche per le telefonate. I microfoni integrati consentono infatti di utilizzare le wearable anche in fase di chiamata. La voce viene percepita in modo nitido e chiaro senza frastuoni esterni.

Degna di nota anche la batteria che assicura un’autonomia di 4 ore. Grazie alla custodia di ricarica le cuffie possono ricaricare più volte e prolungare l’ascolto. La carica completa avviene in circa 1 ora.

Il Bluetooth 5.1 è garante di connessioni stabili e di bassa latenza. Si può stare sicuri che non vi saranno problemi di disconnessione improvvisa.

Possono essere utilizzate sia su smartphone Android che iOS. Grazie al loro sistema di connessione sono compatibili anche con tablet e computer.

Le Huawei Freebuds 3 sono in offerta su Amazon a soli 83,00€. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in circa una settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable