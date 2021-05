Diamo ora un primo sguardo a quello che è il nuovo dispositivo facente parte della serie di orologi intelligenti per bambini di casa Huawei. Si chiama Children Watch 4X e verrà commercializzato in una nuova colorazioni con un cinturino inedito.

Huawei: cosa sappiamo del nuovo smartwatch per bambini?

Nell’agosto dello scorso anno, Huawei Children’s Watch 4X è stato lanciato ufficialmente. Il wearable era rivolto ai bambini e adesso pare che arriverà in una nuova variante di colore il 19 maggio 2021.

Grazie ad una nuova fuga di notizie, possiamo dare un primo sguardo al wearable di nuova generazione del marchio tecnologico di Ren Zhengfei.

Secondo una nuova serie di post su Weibo, noto sito di microblogging cinese, la nuova variante del Children’s Watch 4X sarà venduta con un nuovo cinturino. Inoltre, secondo quanto riferito, Huawei aggiungerà anche alcune nuove funzionalità al dispositivo indossabile. Questo nuovo modello è stato apparentemente spoilerato dalla compagnia stessa poche ore or sono.

È emerso anche un video (immediatamente eliminato poco dopo) che mette in evidenza l’interfaccia utente del nuovo modello Huawei Children’s Watch 4X insieme ad alcune delle sue caratteristiche chiave.

Parlando delle nuove modifiche al design, il dispositivo sfoggia una combinazione di colori blu mescolata ad una cornice grigio scuro. Questa versione è del tutto differente dal corpo monocolore del modello base lanciato in passato. Un’altra differenza notevole include il nuovo cinturino in tessuto, che non è stato possibile avvistare nello smartwatch lanciato lo scorso anno.

Sfortunatamente, i dettagli più fini sul prodotto sono attualmente sconosciuti, ma il dispositivo dovrebbe essere annunciato il 19 maggio 2021. È probabile che abbia specifiche simili al Huawei Children’s Watch 4X che include 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti, poiché forniremo maggiori dettagli non appena saranno disponibili.

Huawei

Smartwatch