Huawei vende un'ampia varietà di prodotti di consumo; l'azienda è nota per i suoi laptop e tablet, oltre che per gli smartphone. Queste due categorie di prodotti sono state dotate del marchio “Mate“. Secondo le nuove indiscrezioni trapelate in rete, dei nuovi marchi sono stati depositati dal colosso cinese delle telecomunicazioni; sembra che la compagnia asiatica possa presto introdurre notebook e tablet facenti parte di una line-up inedita.

Huawei: nuovi device “Nova” in arrivo?

In questo momento, i laptop Huawei sono chiamati “MateBook“. Allo stesso modo, i tablet dell'azienda si chiamano MatePad e MediaPad. Tuttavia, per gli smartphone, l'azienda utilizza altri due marchi, ovvero Nova e P, oltre al brand “Mate” per i prodotti premium.

Ora, secondo una pubblicazione rilasciata da ITHome, sembra che Huawei abbia appena depositato due marchi per i termini “NovaBook” e “NovaPad“. Ciò suggerisce che la società potrebbe lanciare laptop e tablet sotto la line-up “Nova” in futuro.

Ma sfortunatamente, non possiamo dire quanto presto vedremo nuovi prodotti con questi marchi. Questo perché l'azienda aveva già depositato un marchio chiamato “NovaBuds” alla fine del 2019 ma, a quanto pare, non è mai stato utilizzato o adoperato. Di fatto, anche dopo un anno, non esiste ancora un solo prodotto con questo marchio.

Huawei ha utilizzato il marchio “Nova” solo per gli smartphone sin da quando è stato introdotto. D'altra parte, il marchio “Mate” viene utilizzato per più categorie di prodotti.

Non ci resta che attendere maggiori informazioni in merito che potrebbero arrivare il 19 maggio, quando la compagnia svelerà ufficialmente i nuovi prodotti e nuovi gadget elettronici di consumo nell'evento dedicato. Potremmo assister al lancio del MateBook 16 e delle nuove cuffie con ANC FreeBuds 4.

Non di meno, l'arrivo dei nuovi flagship della linea P50 potrebbe essere slittato a giugno, sempre ammesso che l'azienda non decida di eliminare tali device ancora prima della presentazione.

