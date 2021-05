I nuovi auricolari TWS OPPO Enco con supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC) verranno lanciati il ​​20 maggio, secondo quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni emerse in rete.

OPPO Enco 2021: cosa sappiamo?

OPPO ha distribuito i suoi prodotti audio con il marchio Enco e ha lanciato sul mercato alcuni modelli di cuffie True Wireless Stereo. La società si sta ora preparando a lanciare i nuovi auricolari in Cina.

In un poster teaser appena rilasciato, l'azienda ha confermato il lancio di un nuovo modello di cuffie Bluetooth per il mercato interno cinese il prossimo 20 maggio. Non di meno, la compagnia asiatica ha rivelato che il prodotto supporterà la cancellazione attiva del rumore.

Il poster afferma che la funzione di cancellazione del rumore sugli auricolari supererà i 35 dB, probabilmente la stessa fornita da Apple con le sue AirPods Pro. Ciò significa che l'azienda punta a competere con le offerte premium del mercato.

Nelle notizie correlate, sappiamo che Xiaomi ha recentemente lanciato i suoi nuovi auricolari con cancellazione attiva del rumore denominati FlipBuds Pro , capaci di offrire una riduzione del rumore fino a 40 dB. Hanno un prezzo di 799 yuan (circa $ 124) e saranno in vendita in Cina dal 21 maggio. Non si sa nulla dell'eventuale commercializzazione sul suolo europeo. Attendiamo un comunicato da parte dell'azienda in merito.

Non di meno, è emerso che anche Vivo si sta anche preparando a lanciare i suoi nuovi auricolari true wireless nel mercato cinese denominati Vivo TWS 2, le eredi del modello commercializzato nel 2019. Anche questa società le annuncerà il 20 maggio. Stiamo parlando dei primi auricolari true wireless dell'azienda a supportare ANC. Oltre a ciò, Huawei dovrebbe anche lanciare le FreeBuds 4 la prossima settimana in Cina.

