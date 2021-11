Huawei è pronta a lanciare nuovi prodotti a dicembre

Secondo quanto riferito, Huawei lancerà nuovi prodotti il ​​mese prossimo; alcuni supportano il monitoraggio della pressione sanguigna.

Cosa aspettarci da Huawei?

L'azienda di Ren Zhengfei, nel suo sforzo di riconquistare alcune quote di mercato perse, ha in programma di tenere un evento di lancio del prodotto a dicembre in cui svelerà una serie di dispositivi, tra cui uno smartphone pieghevole di tipo flip chiamato Huawei Mate V.

Sebbene la data di lancio esatta non sia ancora nota, un nuovo rapporto proveniente da un informatore su Weibo afferma che la società potrebbe lanciare smartwatch, schermi a inchiostro, occhiali Bluetooth e alcuni altri prodotti con supporto per il monitoraggio della pressione sanguigna a questo prossimo evento.

Finora, tra tutti questi tipi di prodotti, sono noti solo i nomi di due prodotti: Mate V per lo smartphone pieghevole e Watch D per lo smartwatch.

Le specifiche del Mate V e i dettagli del suo design sono attualmente sconosciuti. In precedenza è stato riferito che la compagnia stava lavorando su un telefono pieghevole con un design a conchiglia simile al Samsung Galaxy Z Flip3. Tuttavia, non esiste alcun collegamento che unisca questo pieghevole a conchiglia al Mate V che dovrebbe essere lanciato il prossimo trimestre. Il tempo dirà se la stessa cosa.

D'altra parte, arrivando al Watch D, non ci sono informazioni su cosa indichi la “D” nel nome del dispositivo. La compagnia ha precedentemente lanciato uno smartwatch chiamato Watch GT dove GT sta per “Gran Turismo”. È possibile che ora la società stia effettuando il rebranding dei suoi device e, quindi, abbia optato per un nome più semplice per il prodotto in arrivo.

Questo nuovo smartwatch dovrebbe essere dotato di molte funzioni relative alla salute e al fitness, tra cui un cardiofrequenzimetro, un monitor della pressione sanguigna e un check del grasso corporeo. Se ciò si dovesse rivelare veritiero, sarà il primo smartwatch dell'azienda a supportare il monitoraggio della pressione sanguigna.