Huawei Band 6 è in promozione su Amazon a un prezzo veramente eccezionale. Con un ribasso del 35% riesce a risparmiare più di €20 sul prezzo di listino e portartelo a casa a soli €39. Praticamente un vero affare che se concludi subito ti permette di riceverlo in solo un giorno lavorativo con le spedizioni Prime garantite.

Un dispositivo unico nel suo genere: Huawei Band 6

Huawei Band 6 non è un semplice fitness tracker visto che già con la sua estetica si distingue da molti modelli che sono in vendita. Infatti possiede delle caratteristiche uniche che lo rendono molto amato da migliaia di utenti, non per nulla è uno dei migliori dispositivi sul mercato. Disponibile in colorazione verde ha un look curato nei minimi particolari ed elegantissimo.

Con il suo display AMOLED, touch screen e a colori hai una visione dei contenuti pressoché pazzesca. Infatti ti metto a disposizione un pannello da 1,47 pollici che puoi personalizzare come meglio credi grazie le impostazioni finalizzate proprio a questo scopo.

Al suo interno non mancano numerosi sensori dedicati sia il benessere che allo sport, in particolar modo non manca il monitoraggio il battito cardiaco, del sonno e della saturazione del sangue. Dal punto di vista degli sport, invece, puoi fare affidamento a più di 95 modalità preinstallate che ti permettono di svolgere tutte le attività che più ami senza alcun problema.

Trattandosi di un dispositivo completo di tutto, non possono mancare le notifiche Smart che ti tengono aggiornato su ciò che succede senza che tu debba tirare fuori lo smartphone. Inoltre hai a disposizione una batteria che dura fino a 2 settimane quindi non ti preoccupare dell'autonomia perché questa non ti desterà alcun problema.

Acquista subito il tuo Huawei Band 6 su Amazon a soli €39. Lo ordini e lo ricevi a casa tua in appena 1 o 2 giorni lavorativi grazie le spedizioni Prime. Se non sei cliente non avere timori visto che puoi avere le spedizioni gratuite nei punti di ritiro.

