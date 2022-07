HP Victus: 350€ di sconto su questo splendido notebook da gaming

Sono le ultime ore per tentare di acquistare HP Victus 16-e0062nl, potente notebook da gaming ad un prezzo eccezionale grazie agli Amazon Prime Day 2022. Se sei iscritto ad Amazon Prime, e in caso puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni, il portatile da gioco può essere tuo ad un prezzo di soli 749€ invece dei 1099,99€ solitamente richiesti da listino. Si tratta di uno sconto di ben 350,99€!

HP Victus: il potente notebook da gaming e un’offerta ancora più strepitosa

HP Gaming Victus 16-e0062nl non rinuncia a niente con il suo processore AMD Ryzen 5 5600H con una velocità di clock massima fino a 4.2GHz, 16 MB di cache L3, 6 core e 12 thread: tecnicismi per raccontarti di un notebook ad altissime prestazioni, nonostante le sue dimensioni leggere e sottili. Il tutto è supportato da una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650 da 4GB, 16 GB di RAM DDR4 e SSD da 512GB PCIe M.2 ottimizzato per il gaming.

Il display ha una diagonale da 16.1 pollici con risoluzione Full HD, tecnologia IPS, antiriflesso, micro-edge e fino 250 nits di luminosità. Da non sottovalutare la tastiera full size retroilluminata con tastierino numerico integrato per giocare comodamente in qualunque condizione, posizione e luogo senza preoccuparti delle zone d’ombre.

