HP Victus 16 in super offerta: RTX 3060 e 16GB di RAM a meno di 1000€

L‘HP Victus 16 è un notebook all’avanguardia progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Oggi è in forte sconto su Amazon: lo paghi solamente 999€, invece di 1499€. Decisamente niente male — anche perché se lo desideri, al checkout potrai dividere l’importo in più rate.

La combinazione di un processore Intel Core i7, 16 GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 1TB, assicura prestazioni elevate in ogni situazione, dal multitasking all’esecuzione di giochi e software pesanti.

La grafica è affidata alla potente Nvidia GeForce RTX 3060 da 6GB GDDR6, che permette di sfruttare al meglio i titoli più recenti, garantendo dettagli grafici eccellenti e fluidità grazie al supporto del ray tracing e dell’architettura Nvidia RTX di seconda generazione.

Il display da 16,1 pollici FHD con refresh rate di 144Hz offre un’esperienza visiva immersiva, migliorando la qualità dell’immagine e riducendo l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di gioco o di lavoro.

In termini di design, l’HP Victus è robusto e dotato di un look moderno, con un chassis grigio e tastiera retroilluminata che contribuisce a una migliore esperienza d’uso in ambienti poco illuminati. Le porte includono USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0 e altre opzioni di connettività essenziali per il gaming e l’utilizzo professionale.

A un prezzo scontato di 999,99€, questo notebook rappresenta una proposta di valore eccezionale. Non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!