HP Victus 16 in offerta su Amazon: RTX 3060, Intel Core i7 e SSD da 1TB

L'HP Victus 16 si propone come una scelta eccellente per gli appassionati di gaming e per gli utenti professionali alla ricerca di elevate prestazioni, ora disponibile a un prezzo scontato di 1.149,99€, rispetto al suo prezzo più basso recente di 1.499,99€.

Questo notebook si distingue per la sua configurazione hardware di punta e per la flessibilità offerta dalla scelta del sistema operativo, essendo equipaggiato con FreeDOS. Questo permette agli utenti di personalizzare il proprio ambiente di lavoro o di gioco scegliendo il sistema operativo che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Al cuore dell’HP Victus 16-d0003sl troviamo il processore Intel Core i7-11800H, capace di raggiungere una velocità fino a 5,0 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, supportato da 12 MB di cache L3, quattro core e otto thread, che insieme garantiscono prestazioni di alto livello per le applicazioni più esigenti e per il gaming.

La dotazione di memoria include 16GB di RAM DDR4 a 3200MHz, per garantire fluidità in multitasking, e un SSD NVMe TLC M.2 da 1TB, ottimizzato per il gaming, che assicura tempi di caricamento ridotti e una risposta rapida del sistema. Gli utenti beneficiano anche di 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi, aggiungendo un ulteriore livello di convenienza.

Sul fronte grafico, l’HP Victus si avvale della potente Nvidia GeForce RTX 3060 da 6GB GDDR6, che sfrutta l’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione, Ampere, permettendo di godere dei giochi più recenti con ray-tracing avanzato e prestazioni eccellenti. La dotazione comprende inoltre un display da 16,1″ FHD con refresh rate di 144Hz, che garantisce immagini fluide e dettagliate, ideale per i giochi e per la visione di contenuti multimediali.

Dal punto di vista del design, l’HP Victus 16-d0003sl vanta un elegante chassis grigio, tastiera full size retroilluminata con tasti di scelta rapida per la navigazione multimediale e un touchpad con sensore multi-touch. La connettività è completa, con porte USB Type-C e Type-A, HDMI 2.0, Ethernet Gigabit, e altre opzioni per la massima flessibilità.

L'offerta dell'HP Victus 16, proposto per breve tempo a soli 1.149,99€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un notebook di alta qualità.