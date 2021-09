HP svela il nuovo AIO Envy da 34" con RTX 3080

HP ha appena presentato il nuovo PC desktop All-In-One Envy da 34 pollici con GPU Nvidia RTX 3080. Scopriamo maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche del suddetto prodotto.

HP Envy 34″: sotto il segno del gaming

Il produttore di computer HP ha annunciato un nuovo PC desktop sotto la linea Envy. Il dispositivo è soprannominato All-In-One HP Envy da 34 pollici e, come suggerisce il nome, racchiude tutti i componenti all'interno della sua cornice ultra ampia che contiene anche il display.

Il nuovo device AIO Envy racchiude un gigantesco pannello IPS ultrawide da 34 pollici con una risoluzione di 5120 x 2160 pixel. Il PC è alimentato da un processore Intel Core i9 di 11a generazione mentre la scheda grafica è una RTX 3080 di Nvidia. Il terminale supporta anche l'aggiornamento della RAM e dispone di quattro slot per la memoria virtuale e di due slot SSD M.2 per lo storage.

Il PC è inoltre dotato di una serie di caratteristiche uniche come una webcam da 16 megapixel collegata magneticamente che rende facile cambiare la posizione a seconda delle esigenze dell'utente. La base del PC ha anche un caricatore wireless Qi da 15 W integrato che può caricare i telefoni e altri dispositivi compatibili.

Nella parte posteriore del pannello, si troveranno due porte Thunderbolt 4 e quattro porte USB-A. Ce ne sono due ausiliari sul frame laterale insieme ad una classica Type C. Non manca la HDMI e la jack audio da 3,5 mm.

Il PC HP Envy All-In-One ha un prezzo di partenza di 1,999 dollari. Le spedizioni, a detta dell'azienda, inizieranno il prossimo mese. Le specifiche e le caratteristiche sono abbastanza intriganti e interessanti per un PC all-in-one, ma il prezzo non è affatto economico. Non appena avremo maggiori info per la disponibilità italiana ve lo comunicheremo.