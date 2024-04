HP Spectre x360 in offerta: schermo touch 2.8K e tanta potenza

L’HP Spectre x360 è un laptop potente, elegante e modernissimo. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente interessante: lo paghi 1199,99€, con un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino e la possibilità di dividere l’importo in più pagamenti mensili, scegliendo il pagamento a rate al momento del checkout.

Il sistema operativo Windows 11 Plus, ottimizzato per video editing e grafica, rende questo notebook una scelta eccellente per professionisti creativi e utenti avanzati che richiedono un’elevata potenza di elaborazione e funzionalità specifiche per ottimizzare il loro flusso di lavoro.

Il cuore pulsante di questo convertibile è l’Intel Core Ultra 5 125H, che con una frequenza di boost fino a 4,5GHz, 18MB di cache L3, 14 core e 18 thread, offre prestazioni robuste per multitasking intensivo, editing video, grafica e molto altro ancora. Questo, unito a 16GB di RAM LPDDR5X e un SSD PCIe Gen4 NVMe da 1 TB, garantisce avvii istantanei, tempi di caricamento ridotti e ampio spazio per archiviare progetti, media e documenti.

La dotazione di porte, che include HDMI, USB Type-C Thunderbolt 4, USB Type-A, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, offre versatilità di connessione per ogni esigenza.

Lo schermo touch IPS da 13,5″ con risoluzione 2.8K+, tecnologia OLED e supporto MultiTouch, offre immagini nitide, colori vividi e angoli di visione ampi, rendendolo ideale sia per il lavoro creativo che per l’intrattenimento. La tecnologia Corning Gorilla Glass NBT protegge il display dai graffi, mentre il filtro di riduzione della luce blu e la luminosità di 400 nits garantiscono un’esperienza visiva confortevole in qualsiasi condizione di luce.

L’HP Spectre x360 si distingue per l’autonomia della batteria, che assicura lunghe ore di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti. La funzione di ricarica rapida HP Fast Charge permette di recuperare il 50% della batteria in soli 45 minuti… decisamente niente male.

L’HP Spectre x360 offre un insieme di caratteristiche che lo rendono uno dei migliori notebook convertibili sul mercato: non farti sfuggire questa offerta e acquistalo subito risparmiando!