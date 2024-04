HP Pavilion x360 in super offerta: schermo touch e Windows Home S

L’HP Pavilion x360 è una scelta eccellente per chi è alla ricerca di un notebook versatile e performante, attualmente disponibile a 599,99€, con un risparmio di 50€ rispetto al prezzo originale di 649,99€.

Questo laptop si distingue per la sua capacità di coniugare eleganza e potenza, offrendo una serie di caratteristiche che lo rendono adatto sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Dotato del sistema operativo Windows 11 Home, l’HP Pavilion x360 pone un accento particolare sulla sicurezza, grazie ad un forte controllo sulle applicazioni potenzialmente pericolose. Questa caratteristica lo rende ideale per gli utenti che danno priorità alla protezione dei loro dati.

Al cuore di questo dispositivo troviamo un processore Intel Core i3-1125G4, capace di raggiungere una frequenza fino a 3,7 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Supportato da 8GB di RAM DDR4 a 3200Mhz e da un’unità SSD da 256GB, garantisce prestazioni rapide e reattive, consentendo un avvio quasi istantaneo e una gestione fluida delle applicazioni. L’offerta include 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi, ampliando le possibilità di archiviazione dei dati in cloud.

L’esperienza visiva è ulteriormente arricchita dal display touch da 14 pollici con risoluzione Full HD, che garantisce immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS MultiTouch e il rivestimento antiriflesso offrono angoli di visione ampi e una visualizzazione confortevole anche in condizioni di elevata luminosità ambientale. Eccellente anche l’autonomia, che può arrivare fino a 11 ore, insieme alla possibilità di ricaricare fino al 50% in soli 45 minuti .

L’HP Pavilion x360 14-dy0003sl offre una combinazione vincente di design, potenza, e versatilità: non perdere questa offerta e acquistalo risparmiando!