HP Omen 16 con RTX 4050 in offerta: lo paghi meno di 900€

L‘HP Omen 16 è disponibile su Amazon con un’offerta imperdibile del 10%, a soli 899,99€ rispetto al prezzo più basso recente di 999,99€: questo gioiello tecnologico promette prestazioni eccezionali a un prezzo accessibile.

Al cuore di questo mostro di potenza si trova l’innovativo processore Intel Core i5-13420H, che, con la sua velocità che sfiora i 4,6GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, 12MB di cache L3, e l’architettura ottimizzata con 8 core e 12 thread, garantisce un’esperienza di gioco fluida e reattiva, anche nelle situazioni più impegnative. Il chipset Intel Integrated SoC apre le porte a un mondo di possibilità, supportando le ultime tecnologie e offrendo una base solida per ogni tipo di esigenza informatica.

La grafica è un altro punto di forza dell’HP OMEN 16. Equipaggiato con la NVIDIA GeForce RTX 4050 e i suoi 6GB GDDR6 di memoria dedicata, questo notebook eleva l’esperienza visiva a nuovi livelli, rendendo possibile giocare i titoli più recenti con dettagli grafici mozzafiato e ray-tracing avanzato.

Lo schermo da 16,1″, con risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, assicura immagini nitide e fluide, cruciali per un’esperienza di gioco immersiva. La tecnologia IPS e il trattamento antiriflesso offrono angoli di visione ottimali e una qualità dell’immagine eccellente, anche in condizioni di forte illuminazione ambientale. Non perdere l’occasione di portare a casa un vero e proprio colosso del gaming a un prezzo mai visto prima!